Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".

Он уточнил, что при этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы РФ и США.

"[Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ] Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа - на паузе", - уточнил Песков.

Источник: ТАСС