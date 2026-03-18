«Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счётом 7:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

Первый тайм получился сверхрезультативным — команды на двоих забили пять мячей. У каталонцев отличились Рафинья, Марк Берналь и Ламин Ямаль, реализовавший пенальти, а в составе гостей дубль оформил Энтони Эланга.

После перерыва на поле доминировала только «Барселона»: голы забили Фермин Лопес, Роберт Левандовски, оформивший дубль, и вновь Рафинья.

На 82-й минуте вратарь хозяев Жоан Гарсия получил травму и был заменён на Войцеха Щенсны.

Первая встреча в Ньюкасле завершилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «Барселона» уверенно вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» — «Атлетико» (первая игра — 2:5).