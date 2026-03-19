СМИ: Пентагон запрашивает более 200 млрд долларов на операцию против Ирана

Американское оборонное ведомство настаивает на получении свыше 200 миллиардов долларов для продолжения военной кампании против Ирана.

Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Согласно материалам статьи, американское военное ведомство "попросило Белый дом одобрить запрос к Конгрессу более чем на $200 млрд для финансирования войны в Иране".

"Этот запрос на огромную сумму почти точно встретит сопротивление со стороны законодателей, которые выступают против этого конфликта", - отмечает издание.