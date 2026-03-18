Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов совершил визит в столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд.

Oб этом сообщается на аккаунте Министерства иностранных дел Саудовской Аравии «X».

Джейхуна Байрамова в международном аэропорту короля Халида встретил заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид аль-Хариджи.

Отметим, что в рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие в консультативном совещании министров иностранных дел ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности, а также проведет ряд двусторонних встреч.