Прокуратура потребует семь лет тюрьмы для сына норвежской кронпринцессы

Прокурор потребует семилетнего тюремного заключения для сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби, обвиняемого в четырех изнасилованиях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ведущий дело прокурор Стурла Хенриксбо заявил во время заседания, что к Хёйби следует относиться как к любому другому норвежцу.

«Хёйби — не монстр. Никто из нас не является монстром. Его следует осуждать не за то, кто он есть, а за то, что он сделал», — приводит агентство слова прокурора.

До этого стало известно, что преступление, в котором обвиняется пасынок наследника престола кронпринца Хокона, связано с «сексуальным контактом с лицом, находившимся без сознания или неспособным сопротивляться по другим причинам». После его предъявления Хёйби, у которого ранее имелись проблемы с законом, свою вину не признал.

Сына наследной принцессы Норвегии задержали, когда он находился в машине рядом с пострадавшей по другому делу, по которому его задержали в августе 2024 года.Тогда СМИ сообщали, что в стену спальни пострадавшей был воткнут нож, а в крови Хёйби обнаружили следы различных наркотических веществ. Через 10 дней после инцидента сын кронпринцессы признал свою вину и извинился.