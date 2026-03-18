Все «хрущёвки» Баку пойдут под снос?

Точной статистики по «хрущёвкам» в столице не ведётся, однако, по приблизительным подсчётам, существует около 4 тысяч таких зданий.

Об этом в комментарии для Baku.ws заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана (AQC) Вугар Орудж.

По его словам, на первом этапе планируется снести примерно 1 500 таких строений:

«Разумеется, все “хрущёвки” не будут снесены сразу — работы будут проводиться поэтапно. Проекты сноса, как правило, группируются не по типу зданий, а по сроку эксплуатации и этажности.

“Хрущёвки” ещё долго будут оставаться объектами купли-продажи на рынке. В настоящее время цены на такие квартиры выше по сравнению с другими типами жилья, а новые здания, которые будут построены на их месте, будут стоить ещё дороже.

Больше всего домов этого типа расположено в Ясамальском, Насиминском и Хатаинском районах, частично — в Наримановском районе. Эти территории являются центральными и имеют развитую инфраструктуру, поэтому снос и реконструкция здесь особенно важны».