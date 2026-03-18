QatarEnergy сообщила, что промышленная зона в Рас-Лаффане подверглась ракетной атаке - ВИДЕО

QatarEnergy сообщила о возникшем пожаре после ракетной атаки на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно сообщению компании, в среду вечером промышленная зона Рас-Лаффан подверглась ракетным ударам, к месту происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования для локализации возникших пожаров, поскольку был нанесен существенный ущерб.

На данный момент сообщений о жертвах нет, отмечает компания.