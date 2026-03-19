Актриса Узель Керимова: В столичном ресторане четверо зверски избили мужа моей подруги - ВИДЕО

В одном из ресторанов Баку гражданин подвергся нападению и был избит четырьмя людьми.

Актриса Узель Керимова в своём аккаунте в социальной сети сообщила, что вчера вечером, во время отдыха с семейными друзьями в одном из ресторанов, название которого она не хочет раскрывать, произошёл неприятный инцидент.

По её словам, за столом в основном находились женщины, из мужчин присутствовали только несовершеннолетние и муж её подруги. Небольшой спор за короткое время перерос в драку. Утверждается, что четверо человек напали на этого мужчину и жестоко его избили.

После происшествия сразу была вызвана скорая помощь, и пострадавшего доставили в больницу. Из-за случившегося их отдых был прерван.

Согласно опубликованному сегодня заключению экспертизы, существует вероятность, что пострадавший потеряет зрение на одном глазу, а другой глаз будет видеть слабо.

В своём сообщении актриса также особо отметила оперативное вмешательство Министерства внутренних дел и выразила благодарность ведомству.