WhatsApp делает переписки ещё более конфиденциальными: Что изменится для пользователей? - ФОТО

Пользователи американского бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями (IM) и голосовой связи по IP (VoIP) WhatsApp теперь смогут вести конфиденциальные переписки, как в реальной жизни.

«Мы всегда будем защищать право на конфиденциальность для всех пользователей, в том числе сквозным шифрованием, которое включено по умолчанию. Но мы понимаем, что некоторым пользователям, например журналистам и публичным личностям, необходимы дополнительные меры защиты от редких и высокосложных кибератак» - сообщается в официальном блоге WhatsApp.

Именно поэтому сервис представил для пользователей новую функцию - Строгие настройки аккаунта.

Если пользователь WhatsApp включит эту функцию, для некоторых настроек аккаунта будут установлены самые строгие ограничения. Это в некоторых случаях ограничит работу WhatsApp, например будут блокироваться вложения и медиафайлы от людей, которых нет в вашем списке контактов.

Чтобы включить строгие настройки аккаунта, которые будут внедряться в течение следующих недель, следует перейти в Настройки > Конфиденциальность > Расширенные.

«Мы защищаем вас от серьезных киберугроз различными способами, один из которых - строгие настройки аккаунта. Кроме того, мы начали использовать язык программирования Rust, чтобы обезопасить ваши фото, видео и сообщения от шпионского ПО. Теперь вы можете свободно делиться контентом и общаться в чате» - отмечают в WhatsApp.