В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели
После заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране, в аккаунте Лариджани опубликован статус, связанный с погибшими моряками потопленного США корабля «Дена».
«По случаю церемонии прощания с отважными воинами Военно-морских сил Армии Исламской Республики Иран.
Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа. Эти мученические подвиги на долгие годы укрепят фундамент Армии Исламской Республики в структуре Вооруженных сил. Прошу у Всевышнего возвышения этих дорогих мучеников», - говорится в статусе.
به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادتها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار مینماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026