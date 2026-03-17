В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

После заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране, в аккаунте Лариджани опубликован статус, связанный с погибшими моряками потопленного США корабля «Дена».

«По случаю церемонии прощания с отважными воинами Военно-морских сил Армии Исламской Республики Иран.

Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа. Эти мученические подвиги на долгие годы укрепят фундамент Армии Исламской Республики в структуре Вооруженных сил. Прошу у Всевышнего возвышения этих дорогих мучеников», - говорится в статусе.