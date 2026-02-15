 В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:00 - Сегодня
В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

15 февраля в Белграде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Сербия Александара Вучича состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала выступил Президент Республики Сербия.

Выступление

Президента Александара Вучича

- Уважаемый Президент и дорогой друг, господин Ильхам Алиев.

Уважаемые министры правительства Азербайджана и министры правительства Сербии.

Дамы и господа, дорогие друзья.

Для меня большая честь открыть первое заседание Совета стратегического партнерства между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой. Сегодняшняя встреча и заседание Совета имеют особое символическое значение, поскольку они проходят в самый значимый для Республики Сербия день – национальный праздник День государственности, который мы отмечаем вместе с нашими ближайшими друзьями – Президентом Ильхамом Алиевым и нашими гостями из Азербайджана.

Это заседание является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях и ярким свидетельством совместной политической воли вывести отношения между нашими странами на самый высокий стратегический уровень. Позвольте напомнить, что этот Совет возник на основе совместного видения и договоренности с моим дорогим другом, Президентом Ильхамом Алиевым. Республика Сербия проводит встречи в таком формате только с несколькими странами.

Позвольте мне особо подчеркнуть, что присутствие Президента Алиева, а также высокопоставленных должностных лиц и министров как правительства Азербайджанской Республики, так и Республики Сербия ясно свидетельствует о важности, которую обе стороны придают этому Совету. Я убежден, что сегодняшняя наша работа будет направлена на достижение конкретных результатов, четких договоренностей и видения долгосрочного сотрудничества. Я сокращу свою вступительную речь и прошу, по крайней мере, сербских министров поступить так же, поскольку мы не можем задерживаться с заявлениями для прессы. Прошу вас с уважением отнестись к этому. Я хотел бы добавить всего несколько слов.

Дорогой друг, господин Президент, и дорогие друзья из Азербайджана, мы полны решимости развивать наилучшие стратегические партнерские отношения с нашей дружественной страной – Азербайджаном. И мы посвятим себя этому, что означает, что мы будем усердно работать над улучшением наших отношений во всех различных областях, во всех различных сферах. И, как это всегда бывает с друзьями, когда мы сталкиваемся с некоторыми препятствиями, некоторыми проблемами, мы всегда можем их решить. И то, что никогда не исчезнет - это наше стремление к дружбе, к созданию лучших отношений и к более быстрому и более прочному взаимодействию друг с другом.

В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было в прошлом. В то же время, во всех различных областях, от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества, я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире. И я хотел бы добавить еще одну вещь. Я многому научился у Ильхама Алиева, у моего дорогого друга, не только сегодня. Именно поэтому я сегодня провел с ним больше времени, чем ожидалось. Я всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы еще больше научиться у него. И планирую поступать также и в будущем. Я знаю, что он очень преданный друг. Я знаю, что мы можем ожидать много хорошего от Азербайджана, и верю, что азербайджанский народ всегда может ожидать только хорошего от Сербии и сербского народа. Прошу вас, сербских министров, проявить такую же старательность и быть такими же преданными, как наши азербайджанские коллеги. Желаю вам успехов в работе.

Я собираюсь в ближайшее время снова посетить Азербайджан. А до этого нам нужно добиться многих результатов. Я обсуждал с Президентом Алиевым, в частности, вопрос о газовой электростанции в Дубравке. И я просил Президента лично участвовать в решении этого вопроса, потому что я был предельно честен с ним в контексте того, что мы можем сделать, а чего сделать не в силах. И я получил от господина Президента гарантии, что он лично окажет огромную помощь в этом вопросе. И после завершения данного предварительного технико-экономического обоснования нам необходимо ускорить все остальные процедуры.

Дорогие друзья из Азербайджана, пожалуйста, чувствуйте себя как дома здесь, в Сербии. Вы всегда желанные гости. Уважаемый господин Президент, желаю Вам, Вашей семье, Вашему народу и Вашей стране всего наилучшего, а также надеюсь принимать Вас у нас как можно чаще. Это должно происходить еще чаще. Еще раз большое спасибо и от всего сердца добро пожаловать в Сербию. Спасибо.

Х Х Х

Затем выступил Президент Азербайджанской Республики.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Спасибо, уважаемый господин Президент, дорогие друзья. Прежде всего, спасибо за приглашение. Очень рад вновь посетить Сербию. А также благодарен моему другу Александару за то, что он уделил мне время не только в воскресенье, но и в день национального праздника. И, кстати, поздравляю вас с Днем государственности.

Сам этот факт действительно демонстрирует уровень откровенности между нами, отсутствия между нами границ, временных ограничений, каких-либо сомнений, когда речь идет о нашей дружбе и об укреплении нашего сотрудничества.

Я провел обстоятельные переговоры с моим другом Президентом. Как всегда, я был очень впечатлен его видением, знаниями и опытом в различных аспектах современной геополитической ситуации на Балканах и Кавказе. Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев. Поэтому мы должны быть готовы, а также должны поддерживать постоянный контакт для обмена мнениями, информацией, аналитическими данными о происходящем, с тем чтобы достичь нашей цели на максимальном уровне.

Кстати, сегодня День государственности – день, когда мы размышляем о государственности. И я хочу поздравить сербский народ и Президента с достижениями в укреплении сербской государственности. Страна успешно развивается под руководством Президента, укрепляя свою государственность, свои государственные институты. И мы очень рады наблюдать это, поскольку Азербайджан и Сербия являются очень дружественными странами. И сегодняшнее первое заседание Стратегического совета также является прекрасной иллюстрацией того, что принятые решения и договоренности претворяются в жизнь. Сегодня меня сопровождает почти половина членов правительства. Это само по себе демонстрирует, что между членами делегаций, между всеми нами есть много вопросов для обсуждения. И до визита моего друга Александара в Азербайджан, который состоится в этом году, нам необходимо уже иметь результаты сегодняшнего визита. Я прошу всех членов азербайджанской делегации отнестись к этому с максимальной серьезностью, чтобы, как всегда, то, о чем мы договорились, было реализовано в относительно короткие сроки.

Александар уже определил области партнерства. И действительно, программа действий, а также повестка дня сегодняшнего заседания и выступления соответствующих министров показывают последовательное расширение повестки. Мы не только тесно сотрудничаем на политическом уровне, на международной арене, но и реализуем экономически и промышленно значимые проекты для наших стран. Президент Вучич упомянул о строительстве электростанции. Думаю, что это важный показатель диверсификации нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, а теперь переходим к следующему этапу – к возможности использовать этот газ с максимальной эффективностью для обеих стран, чтобы преобразовать его в конечный продукт – электрическую энергию. И это будет одной из крупнейших азербайджанских инвестиций в Европе за последние годы. Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, потому что инвестиции делаются в ту страну, с которой поддерживаются хорошие отношения, которой доверяют. Вы знаете, что стабильность и развитие Сербии под мудрым руководством Александара Вучича будут важным фактором в течение долгого времени. Учитывая, что нам нужно еще успеть сделать заявления для прессы, я тоже хотел бы ограничить свои комментарии уже сказанным мной и дать возможность нашим командам выступить со своими презентациями. Еще раз благодарю за гостеприимство и приглашение.

Х Х Х

На заседании с докладами выступили председатели межправительственных комиссий и другие профильные министры.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в области энергетики, инвестиций, возобновляемой энергетики, туризма, сельского хозяйства, культуры и других областях.

Главы государств дали поручения по расширению сотрудничества по указанным направлениям, представлению конкретных проектов.

С удовлетворением было отмечено, что с мая этого годы будут запущены авиарейсы Баку-Белград, выражена надежда на то, что это внесет вклад в развитие гуманитарных контактов и туризма между нашими странами.

Затем президенты Ильхам Алиев и Александар Вучич подписали Постановление 1-го заседания Совета стратегического партнерства между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой.

16:52

В Белграде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Сербия Александара Вучича проходит 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

Поделиться:
465

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Сербии Александар Вучич ...

Xроника

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между ...

Xроника

В Белграде состоялалсь церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ...

Xроника

Подписан проект решения 1-го заседания Совета стратегического партнерства ...

Xроника

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Белграде состоялалсь церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

Президент Азербайджана: У нас с Сербией есть четкие планы на будущее

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

Ильхам Алиев назначил председателя Госкомстата главой ИВ Насиминского района Баку

Ильхам Алиев и Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Трамп: страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

Сегодня, 20:49

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Сегодня, 20:22

Аракчи вылетел в Швейцарию на переговоры с США

Сегодня, 19:58

СМИ: В Мюнхене впервые обсудили вопрос о европейском ядерном оружии

Сегодня, 19:37

Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию на Украине

Сегодня, 19:07

Вучич: Сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из азербайджанского региона Зира, очень вкусная - ВИДЕО

Сегодня, 18:51

Президенты Азербайджана и Сербии совершат взаимные визиты в 2026 году

Сегодня, 18:43

В Белграде состоялалсь церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:41

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

Сегодня, 18:39

Президент Азербайджана: У нас с Сербией есть четкие планы на будущее

Сегодня, 18:34

Президент: Сербия успешно развивается в экономическом плане

Сегодня, 18:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Сербии Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:21

Президент Ильхам Алиев: Сербия и Азербайджан – две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом

Сегодня, 18:16

Президент Азербайджана: Мы увеличим объемы экспорта природного газа в Сербию

Сегодня, 18:14

Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию

Сегодня, 18:12

Рубио: Белый дом уведомит Конгресс, если будет принято решение о применении военной силы против Ирана

Сегодня, 18:11

Вучич: Азербайджан и Сербия поддерживали друг друга в самые сложные моменты

Сегодня, 18:10

Вучич: Безопасность в Сербии и Азербайджане находится на высочайшем уровне

Сегодня, 18:06

Вучич посетит с визитом Азербайджан

Сегодня, 18:03
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36