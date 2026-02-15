В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

15 февраля в Белграде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Сербия Александара Вучича состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала выступил Президент Республики Сербия.

Выступление

Президента Александара Вучича

- Уважаемый Президент и дорогой друг, господин Ильхам Алиев.

Уважаемые министры правительства Азербайджана и министры правительства Сербии.

Дамы и господа, дорогие друзья.

Для меня большая честь открыть первое заседание Совета стратегического партнерства между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой. Сегодняшняя встреча и заседание Совета имеют особое символическое значение, поскольку они проходят в самый значимый для Республики Сербия день – национальный праздник День государственности, который мы отмечаем вместе с нашими ближайшими друзьями – Президентом Ильхамом Алиевым и нашими гостями из Азербайджана.

Это заседание является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях и ярким свидетельством совместной политической воли вывести отношения между нашими странами на самый высокий стратегический уровень. Позвольте напомнить, что этот Совет возник на основе совместного видения и договоренности с моим дорогим другом, Президентом Ильхамом Алиевым. Республика Сербия проводит встречи в таком формате только с несколькими странами.

Позвольте мне особо подчеркнуть, что присутствие Президента Алиева, а также высокопоставленных должностных лиц и министров как правительства Азербайджанской Республики, так и Республики Сербия ясно свидетельствует о важности, которую обе стороны придают этому Совету. Я убежден, что сегодняшняя наша работа будет направлена на достижение конкретных результатов, четких договоренностей и видения долгосрочного сотрудничества. Я сокращу свою вступительную речь и прошу, по крайней мере, сербских министров поступить так же, поскольку мы не можем задерживаться с заявлениями для прессы. Прошу вас с уважением отнестись к этому. Я хотел бы добавить всего несколько слов.

Дорогой друг, господин Президент, и дорогие друзья из Азербайджана, мы полны решимости развивать наилучшие стратегические партнерские отношения с нашей дружественной страной – Азербайджаном. И мы посвятим себя этому, что означает, что мы будем усердно работать над улучшением наших отношений во всех различных областях, во всех различных сферах. И, как это всегда бывает с друзьями, когда мы сталкиваемся с некоторыми препятствиями, некоторыми проблемами, мы всегда можем их решить. И то, что никогда не исчезнет - это наше стремление к дружбе, к созданию лучших отношений и к более быстрому и более прочному взаимодействию друг с другом.

В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было в прошлом. В то же время, во всех различных областях, от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества, я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире. И я хотел бы добавить еще одну вещь. Я многому научился у Ильхама Алиева, у моего дорогого друга, не только сегодня. Именно поэтому я сегодня провел с ним больше времени, чем ожидалось. Я всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы еще больше научиться у него. И планирую поступать также и в будущем. Я знаю, что он очень преданный друг. Я знаю, что мы можем ожидать много хорошего от Азербайджана, и верю, что азербайджанский народ всегда может ожидать только хорошего от Сербии и сербского народа. Прошу вас, сербских министров, проявить такую же старательность и быть такими же преданными, как наши азербайджанские коллеги. Желаю вам успехов в работе.

Я собираюсь в ближайшее время снова посетить Азербайджан. А до этого нам нужно добиться многих результатов. Я обсуждал с Президентом Алиевым, в частности, вопрос о газовой электростанции в Дубравке. И я просил Президента лично участвовать в решении этого вопроса, потому что я был предельно честен с ним в контексте того, что мы можем сделать, а чего сделать не в силах. И я получил от господина Президента гарантии, что он лично окажет огромную помощь в этом вопросе. И после завершения данного предварительного технико-экономического обоснования нам необходимо ускорить все остальные процедуры.

Дорогие друзья из Азербайджана, пожалуйста, чувствуйте себя как дома здесь, в Сербии. Вы всегда желанные гости. Уважаемый господин Президент, желаю Вам, Вашей семье, Вашему народу и Вашей стране всего наилучшего, а также надеюсь принимать Вас у нас как можно чаще. Это должно происходить еще чаще. Еще раз большое спасибо и от всего сердца добро пожаловать в Сербию. Спасибо.

Х Х Х

Затем выступил Президент Азербайджанской Республики.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Спасибо, уважаемый господин Президент, дорогие друзья. Прежде всего, спасибо за приглашение. Очень рад вновь посетить Сербию. А также благодарен моему другу Александару за то, что он уделил мне время не только в воскресенье, но и в день национального праздника. И, кстати, поздравляю вас с Днем государственности.

Сам этот факт действительно демонстрирует уровень откровенности между нами, отсутствия между нами границ, временных ограничений, каких-либо сомнений, когда речь идет о нашей дружбе и об укреплении нашего сотрудничества.

Я провел обстоятельные переговоры с моим другом Президентом. Как всегда, я был очень впечатлен его видением, знаниями и опытом в различных аспектах современной геополитической ситуации на Балканах и Кавказе. Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев. Поэтому мы должны быть готовы, а также должны поддерживать постоянный контакт для обмена мнениями, информацией, аналитическими данными о происходящем, с тем чтобы достичь нашей цели на максимальном уровне.

Кстати, сегодня День государственности – день, когда мы размышляем о государственности. И я хочу поздравить сербский народ и Президента с достижениями в укреплении сербской государственности. Страна успешно развивается под руководством Президента, укрепляя свою государственность, свои государственные институты. И мы очень рады наблюдать это, поскольку Азербайджан и Сербия являются очень дружественными странами. И сегодняшнее первое заседание Стратегического совета также является прекрасной иллюстрацией того, что принятые решения и договоренности претворяются в жизнь. Сегодня меня сопровождает почти половина членов правительства. Это само по себе демонстрирует, что между членами делегаций, между всеми нами есть много вопросов для обсуждения. И до визита моего друга Александара в Азербайджан, который состоится в этом году, нам необходимо уже иметь результаты сегодняшнего визита. Я прошу всех членов азербайджанской делегации отнестись к этому с максимальной серьезностью, чтобы, как всегда, то, о чем мы договорились, было реализовано в относительно короткие сроки.

Александар уже определил области партнерства. И действительно, программа действий, а также повестка дня сегодняшнего заседания и выступления соответствующих министров показывают последовательное расширение повестки. Мы не только тесно сотрудничаем на политическом уровне, на международной арене, но и реализуем экономически и промышленно значимые проекты для наших стран. Президент Вучич упомянул о строительстве электростанции. Думаю, что это важный показатель диверсификации нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, а теперь переходим к следующему этапу – к возможности использовать этот газ с максимальной эффективностью для обеих стран, чтобы преобразовать его в конечный продукт – электрическую энергию. И это будет одной из крупнейших азербайджанских инвестиций в Европе за последние годы. Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, потому что инвестиции делаются в ту страну, с которой поддерживаются хорошие отношения, которой доверяют. Вы знаете, что стабильность и развитие Сербии под мудрым руководством Александара Вучича будут важным фактором в течение долгого времени. Учитывая, что нам нужно еще успеть сделать заявления для прессы, я тоже хотел бы ограничить свои комментарии уже сказанным мной и дать возможность нашим командам выступить со своими презентациями. Еще раз благодарю за гостеприимство и приглашение.

Х Х Х

На заседании с докладами выступили председатели межправительственных комиссий и другие профильные министры.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в области энергетики, инвестиций, возобновляемой энергетики, туризма, сельского хозяйства, культуры и других областях.

Главы государств дали поручения по расширению сотрудничества по указанным направлениям, представлению конкретных проектов.

С удовлетворением было отмечено, что с мая этого годы будут запущены авиарейсы Баку-Белград, выражена надежда на то, что это внесет вклад в развитие гуманитарных контактов и туризма между нашими странами.

Затем президенты Ильхам Алиев и Александар Вучич подписали Постановление 1-го заседания Совета стратегического партнерства между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой.

