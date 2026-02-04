Компания 31 Concept, зарегистрированная лишь в 2024 году, провела роскошную презентацию в бакинском отеле Four Seasons, представив продукт для слежки, информации о котором практически нет в интернете, и это лишь часть тревожной закономерности, включающей в себя историю с призрачным поглощением «фантомного стартапа».

3 февраля под хрустальными люстрами большого бального зала отеля Four Seasons бакинской бизнес-элите была представлена т.н. «технология будущего в области сетевого наблюдения».

Представленный подукт — «Odun.One», описывается как прорывная технология мониторинга зашифрованного интернет-трафика. А сама компания-разработчик - дубайский стартап 31 Concept заявляет о революции в технологиях наблюдения и слежки.

Презентацию вел профессиональный ведущий Джейхун Али — одно из самых узнаваемых лиц азербайджанского телевидения.

Но есть одна небольшая проблема: представленного продукта словно не существует.

Расследование 1news.az показало: у Odun.One нет веб-сайта (URL перенаправляет посетителей на сайт компании). Нет доступной технической документации. Нет спецификаций продукта. Нет прайс-листа. Нет даже простой лэндинг-страницы в интернете.

Для компании, заявляющей о «революционных» возможностях в одном из самых чувствительных секторов технологий - сфере наблюдения и слежки, подобное отсутствие базовой информации ставит ребром фундаментальный вопрос: что же именно предлагают клиентам?

И Odun.One — лишь начало тревожной закономерности.

На фото: Презентация Odun.One в бакинском отеле Four Seasons (источник: Фейсбук ведущего Джейхуна Али)

Компания, появившаяся из ниоткуда

31 Concept вышла из «режима скрытности» в 2025 году, заявив о себе громкими обещаниями: анализ сетей на базе искусственного интеллекта, способность инспектировать зашифрованный трафик без дешифрования, партнёрства с крупными игроками отрасли и 6 миллионов долларов финансирования от неназванного «стратегического инвестора».

Руководство компании выглядит легитимным.

Генеральный директор Миша Ханин заявляет о наличии диплома университета MIT Sloan School of Management и тридцатилетнем опыте в сфере технологий (в одной публикации 2020 года он назван генеральным директором и основателем «революционного провайдера Blockchain as a Service», хотя веб-сайт той компании не содержит подробной информации о продукте и клиентах).

На фото: Миша Ханин (источник: Youtube-канал Seed Group)

Технический директор Борис Хайсман получил образование в Германии и работал с Ханиным в предыдущих проектах. Оба ведут активные профили в LinkedIn с достаточно обширными контактами.

Продуктовое предложение, представленное в Баку, нацелено на конкретный рынок: правительства, правоохранительные органы, регуляторы и телеком-операторы, стремящиеся контролировать сетевой трафик.

Азербайджан, по-видимому, представляет стратегический рынок для компании Ханина. В августе 31 Concept объявила о партнёрстве с одним из местных ИКТ-провайдеров, известным на Южном Кавказе и в Центральной Азии. В октябре компания участвовала в выставке CIDC 2025 — мероприятии по кибербезопасности, прошедшем в Баку, которое посетили представители министерств, телеком компаний и государственных ведомств.

Мероприятие 3 февраля в Four Seasons стало очередным шагом в позиционировании компании на этом рынке.

Однако вопросы к сути деятельности компании накапливались месяцами.

Поглощение, которого не было?

В сентябре 2025 года 31 Concept выпустила пресс-релиз, объявив о крупной вехе: «стратегическом приобретении» некоей «Xynthor AI Software Inc.», описанной как канадская компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на «AI-нативном предотвращении утечки данных».

Сообщение было выдержано в стандартном корпоративном стиле: «пионерские ИИ-возможности» Xynthor должны были быть интегрированы в платформу 31 Concept, ускоряя их технологическое лидерство. Это была именно та новость, которая призвана послать рынку сигнал о растущей и серьёзной компании.

Однако есть серьезные опасения, что Xynthor AI, судя по всему, никогда не существовала.

Читайте на других языках:

Too Many Words, Zero Proof: Inside 31 Concept's Four Seasons Pitch for Technology That Can't Be Found

Её веб-сайт xynthor.com не работает. Нет страницы компании в LinkedIn. Нет записей в канадских корпоративных реестрах. Нет упоминаний в серьёзных канадских технологических СМИ. Ни один бывший сотрудник не указывает Xynthor AI в своём профиле. Нет архивных веб-страниц, нет технических статей, нет конференционных докладов.

Единственное свидетельство того, что Xynthor AI когда-либо существовала, - собственный пресс-релиз 31 Concept о поглощении, распространённый через платные СМИ.

Когда реальные компании поглощают другие компании, всегда остаются следы - регистрационные документы, бывшие сотрудники, архивные веб-сайты, упоминания в отрасли. Здесь - ничего.

Для потенциальных клиентов, проводящих комплексную проверку, это ставит очевидный вопрос: если заявленное поглощение компании невозможно верифицировать, что ещё в корпоративной истории может не выдержать проверки?

Медийное присутствие, построенное на платных пресс-релизах

За семь месяцев публичного существования 31 Concept сформировала значительное онлайн-присутствие. Поиск в Google выдает десятки статей на таких площадках, как Investing.com, Yahoo Finance, MarketScreener и отраслевые ресурсы.

Однако каждая статья без исключения восходит к платным сервисам распространения пресс-релизов - ACCESS Newswire и ACN Newswire. Эти сервисы публикуют любой контент, за который клиент заплатит, а затем он автоматически синдицируется на агрегаторы, которые прямо указывают на отсутствие редакционной проверки.

Ни одной статьи от независимого технологического издания. Ни одного технического обзора от экспертов по кибербезопасности. Ни одного аналитического отчёта. Ни одного журналистского расследования. Ни одного отзыва клиента или кейса от верифицируемого заказчика.

Все цитаты во всех статьях принадлежат собственным руководителям 31 Concept.

Это не журналистика. Это маркетинг, поданный в формате журналистики.

Для сравнения: легитимные стартапы в сфере кибербезопасности строят репутацию через технические публикации, анализируемые экспертами отрасли, конференционные доклады с рецензированием, внедрения у клиентов с измеримыми результатами, публикации в изданиях вроде Dark Reading или Krebs on Security, аналитику от компаний уровня Gartner или Forrester.

31 Concept не сгенерировала ни одного подобного органического подтверждения.

Сингапурская конференция, которую никто не видел

Согласно материалам компании, 31 Concept дебютировала на международном уровне на ISS Asia 2025 в Сингапуре в июле прошлого года - крупной конференции по безопасности, которую иногда называют «балом прослушивателей» за её фокус на технологиях законного перехвата и наблюдения.

Однако компания не фигурирует в официальной программе конференции и списке экспонентов.

Объяснение от 31 Concept: их презентация проходила в рамках «закрытой сессии, предназначенной специально для представителей правительств, регуляторов и правоохранительных органов». Это удобно делает заявление невозможным для проверки.

Крупные конференции по безопасности генерируют обширное покрытие в социальных сетях со стороны сотен участников, представителей СМИ и конкурентов. ISS Asia 2025 не стала исключением - LinkedIn и Twitter были полны фотографий, записей посещений стендов и обсуждений выступлений.

За исключением 31 Concept. Ни один участник не упомянул их. Не появилось ни одной фотографии с их стенда или сессии. Нет независимого подтверждения участия. Только платные PR-материалы, распространённые через сервисы вроде ACCESS Newswire.

Прослеживается закономерность: громкие заявления, поданные так, чтобы исключить возможность проверки.

Что они на самом деле продают?

Согласно материалам компании, технологический пакет 31 Concept включает:

· InsightX AI - заявленная способность инспектировать и классифицировать сетевой трафик, «даже зашифрованный».

· InvestigateX - описывается как сетевая форензика и законный перехват.

· MobilityX - заявленное отслеживание мобильности абонентов.

· ComplianceX - описывается как хранение данных для обеспечения нормативного соответствия.

Это технологии слежки и наблюдения. Маркетинг делает акцент на том, чтобы позволить госагентствам и телекомам «вернуть видимость» зашифрованных коммуникаций - именно то, что необходимо для мониторинга и наблюдения.

Однако технические заявления невозможно верифицировать. Не опубликовано ни одного независимого тестирования. Не раскрыта техническая архитектура. Нет рецензирования.

Для технологий слежки, где правительства должны быть уверены, что системы работают так, как заявлено, и не создают уязвимостей в безопасности, такое отсутствие валидации вызывает особую озабоченность.

Загадка Odun.One

Что возвращает нас к презентации в Four Seasons Baku.

«Odun.One» был центральным элементом анонса мероприятия 3 февраля. Однако у продукта нет какого-либо онлайн-присутствия. Домен odun.one, по-видимому, зарегистрирован, но по этому адресу нет страницы продукта (посетители перенаправляются на главную страницу сайта 31 Concept). Нет спецификаций. Нет технического документа. Нет даже рекламной брошюры.

Единственное упоминание в сети фигурирует в профиле экспонента 31 Concept на мероприятии MWC Barcelona 2026, где «Odun.One» указан среди технологических категорий — по-прежнему без объяснения, что это вообще такое.

Ситуация абсурдна: продукт, готовый к презентации потенциальным клиентам на одной из самых дорогих площадок Баку, не имеет даже базовой документации, которая этим самым клиентам необходима для его оценки.

Что такое Odun.One - название продукта? Ребрендинг платформы? Рыночная адаптация существующей технологии? Никто за пределами компании, похоже, не знает.

Проблема комплексной проверки

Для азербайджанских институтов - государственных ведомств, телекомов, банков, — рассматривающих закупку предлагаемых технологий, 31 Concept представляет серьёзную проблему с точки зрения комплексной проверки (due diligence).

Подобные системы - это закупки особой чувствительности. Они должны работать так, как заявлено (иначе провалятся операции по обеспечению безопасности). Они должны быть защищены (иначе появятся уязвимости). Они должны поступать от надёжных поставщиков (иначе возникает риск компрометации данных или скрытых бэкдоров).

Стандартная закупочная проверка требует: независимого технического тестирования, верифицируемых клиентских рекомендаций, финансовой прозрачности, документации о нормативном соответствии, чётких условий обслуживания и политики обработки данных.

31 Concept не предоставила ничего из этого публично. Бремя получения такой информации ложится на потенциальных клиентов - при условии, что она существует.

Мероприятие 3 февраля с высокопрофильным ведущим и роскошной площадкой свидетельствует о серьёзных намерениях завоевать азербайджанский рынок. Но намерение - не обязательно реальность. А активный маркетинг – не гарантия успеха.

Что это значит

31 Concept и правда может быть легитимным стартапом ранней стадии с реальной технологией, которая просто ещё не получила независимого подтверждения. Бэкграунд основателей указывает на наличие технической экспертизы. Партнёрство с азербайджанской компанией говорит о том, что некоторые устоявшиеся игроки воспринимают их серьёзно.

Однако модель поведения — фантомное поглощение, платные пресс-релизы, поданные как журналистика, заявления об участии в конференциях, которые невозможно проверить, роскошные мероприятия для недокументированных продуктов - указывает на компанию, которая в совершенстве освоила видимость успеха, не продемонстрировав его содержания.

Для молодого стартапа, претендующего на «отраслевое лидерство» в технологиях слежки и наблюдения, разрыв между маркетингом и верифицируемой реальностью поразителен.

Вопрос для азербайджанских лиц, принимающих решения, прост: является ли это основанием для построения критической инфраструктуры безопасности?

Красивая презентация в Four Seasons на этот вопрос не отвечает.

Ответить может только тщательная комплексная проверка.

Аналитический отдел First News связался с 31 Concept для получения комментария через официальный сайт компании. Статья будет обновлена, если компания предоставит ответы на поставленные вопросы.