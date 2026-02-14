Ильхам Алиев: Азербайджан воспринимает обстрел своего посольства в Киеве как недружественный шаг

Азербайджан воспринимает обстрел своего посольства в Киеве со стороны России как недружественный шаг.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

Президент подчеркнул, что удары наносятся не только по энергетической инфраструктуре Украины, дипломатическое представительство Азербайджана поразили три раза.

"По нашему посольству в Украине было нанесено три удара. После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств - консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана", - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Баку выступил с официальным заявлением, пригласил посла и вручил дипломатическую ноту. "Мы предприняли шаги исключительно в дипломатическом формате. Дополнительных действий мы предпринять не можем", - отметил президент.