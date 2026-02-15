Президент Сербии: Товарооборот с Азербайджаном вырос в 16 раз

Товарооборот между Азербайджаном и Сербией вырос в 16 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

Он отметил, что с 2015 года по сегодняшний день наблюдается значительная динамика в двусторонних отношениях:

"На сегодняшний день мы подписали 57 документов. И сейчас обменялись еще 10 документами о сотрудничестве. Это прочная основа для наших отношений".