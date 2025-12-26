Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией Агаевой.

О ПЕРЕМЕНАХ, НЕОБХОДИМЫХ СОВРЕМЕННОМУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ТЕАТРУ

Перемены необходимы. Например, мне дают текст на страницу, а там информация, которую можно донести до зрителя несколькими фразами. Сегодня зритель очень требовательный в этом плане. Мы слушаем WhatsApp сообщения ускорено, а reels больше 15 секунд я перелистываю в ленте. То же самое со сцены, когда уже мне идет ненужная информация, лишние фразы, мне становится скучно. Многие актеры, наоборот, увеличивают свой текст, чтобы подольше оставаться на сцене, а я уменьшаю, потому что считаю, что лучше я мало скажу, но это будет вкусно и запомнится, и не будет ощущения у зрителя, что, «Господи, когда она закончит уже говорить».

Я стараюсь играть более разговорным языком. Опять-таки не уличным, но более разговорным, более доступным зрителю, более в разговорной манере говорить. Потому что я часто слышала, что зрители выходят из театра и говорят: «Ну, мы же так не разговариваем». Зрители хотят реальность, и я стараюсь как бы не портить вот театральные каноны, то есть, вот эту подачу и так далее, более близко быть к зрителю. Например, я очень люблю работать со зрителем.

Как бы у меня ни была поставлена речь, со временем что-то стирается, где-то что-то стареет. Вот у меня, например, сейчас половины зубов нет, мне уже нужно по-другому учиться говорить и необходимо работать над уже поставленной сценой речи и развивать ее. Актерское мастерство - это как спорт, так скажем, все время нужно заниматься. У нас в театре велись эти уроки, но занимались молодежью, в принципе им тоже это нужно, но больше нужно уже нам, более старшему поколению. Но кто на это пойдет?

О ЗНАМЕНИТОМ ОТЦЕ – РЕЖИССЕРЕ НАМИГЕ АГАЕВЕ

Были моменты, когда из-за папы меня куда-то не звали, потому что не любят его. Ну, я не знаю, как его можно не любить - он очень светлый человек, самый интересный человек в моей жизни. Я другого такого не знаю, вообще безвредный. И никогда никому палки в колеса не вставит. Как его можно не любить? Чаще всего его не любят за его талант.

Я обычно бабушкиным именем (Римма Мамедова – актриса, заслуженный деятель искусств Азербайджана – прим. ред.) пользовалась в институте, пока училась. Приходя на экзамен, говорила: «От Риммы ханум вам привет» и получала оценки (улыбается). Но однажды решила сымпровизировать на экзамене, который принимала молодой педагог, которой сказала: «Вам привет от Намига Агаева».

Но сначала расскажу предысторию - мама с папой расстались, когда мне было два года. Причем, нормально, полюбовно расстались, и дружили. Я ходила в папину новую семью, у нас никаких конфликтов никогда не было. И вообще вся моя любовь к отцу - это благодаря моей маме, за что ее благодарю. И что вы думаете мне сказала педагог? «Какой Намиг? О**** Намиг?! Ты знаешь, что он сделал со своей семьей?». Я была в ступоре, так как все происходило перед группой. Она так ругала моего отца, как будто он бросил не меня, а ее. Объяснила ей, что я его дочка и все нормально, после чего педагог с улыбкой сказала: «Значит, ты Риммы ханум внучка?».

Как актрису папа признал меня после моей игры в спектакле режиссера Ильгара Сафата «Осенняя соната». Он был в восторге, в шоке, тогда я увидела в его глазах гордость. Мне было очень приятно, жаль, этот спектакль шел всего один сезон. Это спектакль про отношения матери и дочери, в основу которого лег одноименный фильм-драма шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Очень актуальная тема во все времена.

О СКАНДАЛЕ ВОКРУГ ФИЛЬМА «MƏHSƏTİ» и ЦЕНЗУРЕ

Я не смотрела фильм и мнения о нем разняться – одни ругают, другие хвалят. Мехсети Гянджеви писала смело, мы даже ставили перфоманс в YARAT на эту тему, где каждый участник читал ее рубаи. Уже тогда поняла, что чувиха она продвинутая (улыбается). Но насчет фильма, в связи с тем, что я его не видела, мне сложно что-либо сказать.

Если она как-то опозорила азербайджанский народ, тоже сложно судить. Потому что многие из нас воспринимают некоторые вещи вообще неадекватно, как позор. Для некоторых если женщина курит, это позор, при этом многие женщины курят. Так что без комментариев.

Цензура, думаю, уже не нужна. Наоборот, сейчас нужно делать то, что идет от души. Для чего цензура? Для детей? Окей, ставим ограничения для детей. Для взрослых? Ну не смотри, если тебе это неприятно. Не люблю смотреть порно – я же не сижу, не смотрю специально, чтобы сказать «ааааа!». У всего есть свой зритель. И на сегодняшний день огромный выбор. Раньше выбора не было, поэтому была цензура. Сегодня у меня есть выбор. Вот на «Бабошей» нужна цензура (имеется в виду тиктокер «Бабош» - прим. ред.). Почему на них нет цензуры? Почему они могут транслировать непонятные вещи? Ну и на это нашелся зритель.

О РОЛИ АРМЯНОК В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ

Если честно, я вообще не боюсь, чтобы люди меня возненавидели за ту или иную роль. Потому что, слава Богу, сегодняшний зритель различает экран от жизни. Хотя бывает, что и нет – многие принимают меня за Эмку (героиня сериала «Alatava», сыгранная Р.Агаевой – прим. ред.) и начинают общаться со мной будто я это она. Я совершенно другой человек в жизни, скромная. Не такая, как Эмка.

Впервые роль армянки я сыграла в проекте «Mozalan» с Нофелем Шахлароглу, очень смешной фильм получился, жаль, что его нужным образом не разрекламировали. Второй опыт – в драме «Doğma torpaq», где изначально я должна была играть иную роль, но заболела коронавирусом и сценарий переписали – в итоге и там был юмористический образ.

В корне иной образ армянки я сыграла в фильме «Əsirlikdə 8 gün» - это серьезная история. Было очень сложно на самом деле. Я практически в последний день узнала, что мне нужно говорить на армянском, там буквы одни согласные в тексте, а этот язык вообще не на слуху. Нашла армянские новости в сети и всю ночь слушала армянский язык. Очень серьезно готовилась к этой роли и в итоге, получая множество отзывов, я понимаю, что роль удалась. Снимали мы в подвалах, где реально пытали наших пленных…

О ТОМ, ДОЛЖНА ЛИ АКТРИСА ВЫГЛЯДЕТЬ «КАК НА ОБЛОЖКЕ»

Мне все время говорят «ты должна покрасить волосы», «ты должна краситься», «ты должна одеваться как девочка». Вот это «как девочка» вообще до меня не доходит, потому что я девочка. Меня Бог создал девочкой, и я вообще этому не сопротивляюсь. Благодарна ему, что он создал меня девочкой. То, что я одеваюсь в другом стиле, что разговариваю не так, как все, - это не означает, что я кошу под мужика, короче. Я просто женщина, которая вышла за рамки ваших пониманий. И у нас много таких женщин. Иногда раньше меня это задевало, думала, что нужно выглядеть глянцевой, тогда меня будут снимать в кино и сериалах, тогда я буду популярна и у меня будет работа. Потом я увидела глянцевых девочек, которые так же сидят без работы, а меня зовут в своем образе. Я вижу, что людям нравится мой образ.

И тех, кто говорит «должна», понимаю, что они тоже как бы не со зла говорят, с любовью говорят. «Покрась волосы», «сделай ботокс», «накрась ногти» - знаю, что это с любовью сказано. Но я чувствую себя комфортно, мне нравится так. При этом мой талант, опять-таки, он никуда не девается. Главное, что я чувствую себя комфортно, ведь я творческий человек. Когда я начинаю себя загонять в рамки, страдает моя душа. Зачем, для кого? Кому я должна? Кто ты, тот, кому я должна? (улыбается). Я могу закрасить свою седину, надеть каблучки, потому что определенные мероприятия этого требуют, но дальше жить в этом состоянии мне некомфортно.

Долгое время страдала по этому поводу. Ну, как страдала? Ну, в общем беспокоилась, потому что какой-то определенный штамп есть, и меня, когда предлагают ту или иную роль, больше в других образах не видят. Если честно, сейчас тоже меня это беспокоит, но не так сильно, как раньше. Принцессой я априори не буду, ну разве что Арией Старк из «Игры престолов», но классической принцессы из меня не получится - это не моя психофизика.

Полная версия видеоинтервью Румии Агаевой сайту 1news.az доступна для просмотра ниже.

