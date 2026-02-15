Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Братиславе обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, ситуацию с поставками газа и нефти в Центральной Европе и конфликт на Украине.

Об этом сообщил Фицо на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал ТА-3.

"Для Словакии важно сотрудничество с США в сфере атомной энергетики", - сказал глава правительства, напомнив, что 13 февраля вступил в силу соответствующий двусторонний договор. По словам премьера, на 2027 год намечено подписание соглашения с американской компанией Westinghouse о строительстве в республике энергоблока мощностью 1 200 мегаватт (к 2040 году).

Фицо проинформировал Рубио о ситуации с обеспечением энергоносителями. Словакия "из-за вредных и идеологических решений ЕС" оказалась в конце цепочки поставок, сказал глава правительства. Фицо надеется, что переговоры Рубио в Братиславе и предстоящие встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном принесут прогресс в вопросе энергообеспечения двух стран Европы.

Фицо приветствовал усилия администрации США, направленные на скорейшее урегулирование конфликта на Украине, который, по его словам, может принять затяжной характер. "Словакия готова помочь в продвижении любых инициатив, которые приведут к завершению этой войны", - подчеркнул премьер.

Стороны обсудили также увеличение расходов на оборону. Словакия закупила в США 14 сверхзвуковых истребителей F-16 и намерена приобрести еще 4.

Источник: ТАСС