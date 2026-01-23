 В ожидании «второго нефтяного бума» | 1news.az | Новости
В ожидании «второго нефтяного бума»

First News Media12:03 - Сегодня
В ожидании «второго нефтяного бума»

21 января, в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран в ходе мероприятия «Завтрак с руководством Азербайджана», прошедшего в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан располагает планами по стабилизации добычи нефти.

При этом глава государства подчеркнул, что говорить о скорых результатах пока преждевременно, отметив: «У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты».

Это заявление невозможно рассматривать в отрыве от объективного макроотраслевого контекста, прежде всего от статистически подтверждённой тенденции снижения объемов нефтедобычи в стране. Если в 2023–2024 годах добыча нефти в Азербайджане удерживалась в диапазоне 29–30 млн тонн в год, что соответствовало примерно 580–600 тыс. баррелей в сутки, то итоги 2025 года указывают на дальнейшее снижение — до уровня 27–28 млн тонн, или порядка 540–560 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, спад приобретает устойчивый характер и уже не может трактоваться как краткосрочная волатильность или следствие временных технологических факторов.

Ключевым структурным фактором этого снижения остаётся истощение «старых» месторождений, прежде всего блока Азери–Чыраг–Гюнешли, который по-прежнему обеспечивает около 60 % национальной нефтедобычи. Для АЧГ 2025 год стал очередным этапом естественного падения добычи: она опустилась до 350 тыс. баррелей в сутки и ниже, тогда как в пиковый период середины 2010-х годов превышала 800 тыс. баррелей в сутки. Вместе с тем операторы блока указывают на наличие нескольких сотен миллионов баррелей остаточных и трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных преимущественно в глубоких горизонтах и периферийных зонах структуры. Их вовлечение в разработку требует значительных капитальных вложений и применения сложных технологических решений, однако именно эти ресурсы рассматриваются как основной инструмент стабилизации добычи на горизонте ближайших 7–10 лет.

На фоне подтверждённого снижения добычи в 2025 году особое значение приобретают новые разведочные проекты в глубоководной части Каспийского моря, прежде всего блок Шафаг-Асиман. В настоящее время геологоразведочные работы в пределах этого блока осуществляются SOCAR совместно с bp и Турецкой нефтяной корпорацией TPAO. Геологические оценки указывают на наличие порядка 500 млрд кубометров газа и около 65 млн тонн конденсата. Результаты первых этапов бурения пока не дали оснований говорить о немедленном переходе к промышленной разработке, однако они подтвердили наличие устойчивой углеводородной системы, что позволяет рассматривать данный проект как потенциальный источник компенсации спада нефтедобычи в среднесрочной перспективе.

Дополнительный, хотя и количественно более ограниченный, вклад может быть обеспечен за счёт углублённой разработки газоконденсатных проектов, прежде всего месторождения «Абшерон», а также структур «Умид» и «Бабек». По «Абшерону» подтверждённые запасы газа оцениваются на уровне 350–360 млрд кубометров при объёме конденсата около 45 млн тонн, а продолжающееся изучение глубоких горизонтов допускает наличие нефтяной составляющей. Даже если потенциальные объёмы нефти окажутся ограниченными десятками миллионов баррелей, их экономическая значимость может быть высокой за счёт использования существующей инфраструктуры и относительно низкой себестоимости ввода в разработку.

В более широком контексте азербайджанская часть Каспийского бассейна остаётся геологически насыщенной. В профильной литературе и экспертных оценках описаны десятки потенциальных структур, ещё не прошедших детальную разведку, в том числе в пределах Южно-Каспийского бассейна, где предполагается наличие глубоких залежей нефти и газа, а также в Куринской впадине и ряде других глубинных зон. Речь идёт не о подтверждённых месторождениях с подсчитанными запасами, а о перспективных структурах, геологическое строение которых допускает открытие новых нефтяных залежей при условии проведения масштабной сейсморазведки и пробного бурения.

В последние годы в Азербайджане заметно активизировались геологоразведочные работы, чему способствует как рост инвестиционного интереса к каспийскому шельфу, так и качественный технологический скачок в самой отрасли. Современные методы сейсморазведки высокого разрешения, включая 3D- и 4D-моделирование, позволяют существенно повысить точность интерпретации геологического строения недр и выявлять сложные ловушки углеводородов, которые ранее считались труднодоступными или экономически нецелесообразными. Параллельно обновляется буровой парк: внедряются более мощные и технологически продвинутые буровые установки, рассчитанные на сверхглубокое бурение и работу в сложных геологических условиях. В совокупности это расширяет поисковый горизонт, снижает геологические риски и создаёт предпосылки для выявления новых нефтяных залежей прежде всего в глубоководных и структурно сложных районах Южного Каспия.

Все сказанное позволяет рассматривать тезис о возможном «втором нефтяном буме» не как фигуру речи, а как осторожную, но вполне реалистичную перспективу для азербайджанской нефтяной индустрии, реализация которой напрямую будет зависеть от результатов текущих и будущих разведочных проектов.

Ильгар Велизаде

В ожидании «второго нефтяного бума»

