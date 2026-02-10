 Ильхам Алиев и Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев и Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

First News Media19:23 - 10 / 02 / 2026
Ильхам Алиев и Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы.

Cначала с заявлением выступил глава нашего государства.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин вице-президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Для нас большая честь приветствовать господина вице-президента с официальным визитом в Азербайджане. Сегодня у нас состоялась очень хорошая беседа, в ходе которой были затронуты многие вопросы нашей двусторонней повестки дня. Мы очень благодарны администрации Трампа-Вэнса за очень позитивное отношение к Азербайджану. Сегодняшнее торжественное подписание Хартии о стратегическом партнерстве является отражением очень напряженной работы, которую наши команды проводили в течение шести месяцев. Состоявшаяся шесть месяцев назад историческая встреча в Вашингтоне с Президентом Трампом и подписание документа о создании рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве открыли новые возможности для двустороннего сотрудничества.

Для нас большая честь быть стратегическим партнером самой могущественной страны мира – Соединенных Штатов Америки. Мы также очень благодарны Президенту Трампу, вице-президенту Вэнсу и их команде за их вклад в установление мира на Кавказе. В августе прошлого года Армения и Азербайджан в Белом доме в присутствии Президента Трампа парафировали мирное соглашение, а также подписали Совместную декларацию о мире, которую Президент Трамп также подписал в качестве свидетеля. И в течение этих шести месяцев мы уже живем в мире. Мы учимся жить в условиях мира. И мы очень благодарны правительству Соединенных Штатов за этот огромный вклад.

Мы не только сняли все ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению, но и сами начали поставлять нефтепродукты в Армению, тем самым фактически начав торговлю и начав сотрудничество. Одним из важных результатов усилий администрации Трампа-Вэнса в нашем регионе является реализация проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который не только соединит две части Азербайджана, но и станет очень надежным, безопасным и крупномасштабным транспортным коридором, соединяющим Азию с Европой через территорию Азербайджана, Армении и других соседних стран, тем самым укрепляя достигнутое на пути мирного урегулирования в регионе.

Сегодня отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном вступают в совершенно новую фазу. В Хартии, которую мы подписали с нашим уважаемым гостем, определены различные направления нашего сотрудничества. Мы будем продолжать тесно сотрудничать по вопросам безопасности и антитеррористических операций. Мы продолжим работу по вопросам, связанным с энергетической безопасностью. Сегодня Азербайджан за счет своих ресурсов природного газа обеспечивает энергетическую безопасность 16 стран. Одиннадцать из них являются членами НАТО, союзниками Соединенных Штатов.

Связность, как я уже упоминал, благодаря маршруту TRIPP станет еще одним вкладом в развитие мира и сотрудничества в регионе. Мы также открываем новую главу сотрудничества в сфере продаж оборонной продукции, которая также является очень перспективной, и, конечно же, создания дата-центров искусственного интеллекта, которые сегодня являются частью нашей двусторонней повестки дня и где мы уже имеем предварительные результаты взаимодействия с ведущими американскими компаниями. Иными словами, сегодняшний визит вице-президента Вэнса можно назвать историческим с точки зрения приема нашего друга и гостя, а также с точки зрения содержания переговоров и подписанной стратегической Хартии. Господин вице-президент, еще добро пожаловать.

Х Х Х

Заявление

вице-президента Джей Ди Вэнса

-Спасибо, господин Президент Алиев. Я хочу передать наилучшие пожелания от Президента Соединенных Штатов как лично вам, так и народу Азербайджана. Это партнерство и дружба, которые, на мой взгляд, очень долгое время оставались недооцененными, но при этом являются чрезвычайно важными для Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что многие американцы, возможно, не знают, что, например, азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Они оказали большую поддержку в глобальной войне с терроризмом. Они сражались бок о бок с морскими пехотинцами Соединенных Штатов в Афганистане и, фактически, заслужили репутацию одних из самых стойких и отважных войск в мире. И именно поэтому мы хотели приехать сегодня – чтобы выразить нашу признательность за эту дружбу, а также чтобы действительно перевернуть страницу и открыть новую главу.

И я думаю, что нас ждут еще более крепкие и лучшие отношения под руководством Президента Трампа и под руководством Президента Алиева здесь, в Азербайджане. Есть о чем поговорить и о многом объявить.

Мы могли бы провести, я думаю, весь день здесь, говоря о некоторых замечательных вещах, которые происходят. Мы собираемся отправить в Азербайджан несколько новых катеров, чтобы помочь вам в защите ваших территориальных вод. Мы с гордостью объявляем, и я полагаю, что я был одним из самых первых, кто пролетел вдоль нового маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP), которая соединит две отдельные части Азербайджана. Мы надеемся, что приведет к сотрудничеству в сфере экономики, в области природных ресурсов и критически важных минералов, которое позволит действительно закрепить это поразительное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Потому что мы знаем, что одним из важнейших факторов, предотвращающих боевые действия и вспышки войн, является культурный обмен между двумя народами, совместная работа и, конечно же, создание общего процветания через сотрудничество, а не через противостояние друг с другом.

Что касается мирного соглашения, я действительно думаю, что Президент Алиев заслуживает огромного признания. Я был в Армении сегодня ранее, и без лидерства Премьер-министра Армении и Президента Азербайджана мы бы не заключили это мирное соглашение. И, действительно, три человека, я думаю, создали исторический мир: Президент этой страны, Премьер-министр Армении и, конечно, Президент Соединенных Штатов. Работая вместе, они создали мир там, где прежде была война, и я думаю, в будущем создадут процветание там, где когда-то были только боевые действия и конфликты. Это удивительное свидетельство лидерства Президента, а также лидерства Президента Алиева. И опять же, это то, чему Президент Соединенных Штатов посвятил нашу внешнюю политику. Зачем нам воевать друг с другом, если мы можем заниматься торговлей, выстраивать партнерские отношения между собой?!

Считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще большему миру и безопасности в регионе. У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы воевать друг с другом. И я думаю, что суть миссии Президента Соединенных Штатов и проводимой им внешней политики заключается в признании того, что мы можем объединиться вокруг общих интересов и действительно построить что-то великое вместе.

Мы подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое, я думаю, официально закрепит это партнерство и четко продемонстрирует, что отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном будут прочными и плодотворными для народов обеих наших стран.

От себя лично хочу сказать, что я невероятно рад быть здесь. Я говорил своим сотрудникам перед посадкой, что, помимо Президента Трампа, единственный лидер в мире, у которого действительно хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, - это Президент Алиев. И я сказал, что это означает, во-первых, что здесь, должно быть, действительно очень вкусная еда. Во-вторых, он, должно быть, очень обаятельный человек. Могу подтвердить, что он очень обаятельный. Чуть позже мы узнаем, какая здесь еда, и я уверен, что она будет великолепной. Позвольте мне сказать, что вторая леди и я с большим удовольствием ожидаем сегодняшнего ужина. И, насколько я понимаю, вице-президент Азербайджана также является супругой Президента, и, надеюсь, это не натолкнет вторую леди на какие-либо мысли, но я просто хочу сказать, что лично для меня, а также благодаря дружбе наших великих народов, для меня большая честь быть здесь, и для меня большая честь продолжить дискуссию.

Да благословит вас Бог. Большое спасибо.

