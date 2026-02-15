Рубио: Белый дом уведомит Конгресс, если будет принято решение о применении военной силы против Ирана

Вашингтонская администрация намерена уведомить Конгресс в случае принятия решения о применении военной силы против Ирана.

Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам их встречи в Братиславе.

"Никому не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем. [Спецпосланник американского президента] Стивен Уиткофф и [предприниматель] Джаред Кушнер отправятся, возможно, едут прямо сейчас на ряд важных встреч, и мы посмотрим, чем они увенчаются. Мы всегда будем придерживаться соответствующих законов в вопросе уведомления Конгресса о тех или иных решениях", - заявил Рубио в ответ на вопрос о том, уведомит ли администрация американский законодательный орган о возможном применении военной силы против Ирана.

"Сейчас мы не говорим об этом. Мы разместили силы в регионе по простой причине - мы понимаем, что для них там существуют угрозы. Мы видели, как им угрожали в прошлом, и мы хотим убедиться, что у них достаточно возможностей для защиты. И если, на дай Бог, это произойдет, мы будем придерживаться соответствующего законодательства, это зависит от условий", - добавил госсекретарь США.

Источник: ТАСС