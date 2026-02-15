Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в дискуссиях приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Модератор Хельга Мария Шмид: Три года назад я имела честь участвовать в дискуссии вместе с Вами. Тогда я была генеральным секретарем ОБСЕ и занималась продвижением связности через цифровизацию торговых путей. Ваша страна вложила значительные средства в Средний коридор. Позвольте мне спросить Вас, каковы перспективы будущей торговли между Европой и Азией с точки зрения устойчивости и диверсификации? Возможно, в сравнении с альтернативными маршрутами, такими как Северный маршрут через Россию.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. С момента нашего последнего участия в дискуссии в нашем регионе произошло много изменений, в том числе в области коридоров и транспортной связности. За этот период Азербайджан в основном инвестировал в физическую инфраструктуру, включая морские порты, железные дороги, автомагистрали и грузовые авиаперевозки. Безусловно, для того чтобы стать региональным транспортным хабом, необходимо поддерживать добрососедские отношения с окружающими странами – и в этом отношении Азербайджан демонстрирует успешную практику как на западном, так и на восточном направлении.

Географическое положение Азербайджана, расположенного между Европой и Азией, является преимуществом, но без физической инфраструктуры оно не имеет большого значения. Так, в прошлом году через Азербайджан прошло рекордное количество TU – более 100 тысяч, через пару лет эта цифра вырастет до 200 тысяч и даже 300 тысяч, а цель – 500 тысяч TU. С этой целью мы уже приступили к расширению нашего морского торгового порта, и инвестиции в данный проект уже осуществляются.

Проекты региональной связности включают не только железнодорожное сообщение, но и оптико-волоконные линии связи. В настоящее время мы тесно работаем с нашими партнерами из Центральной Азии над прокладкой оптико-волоконного кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть введен в эксплуатацию в этом году, а также рассматриваем новые возможности, открывшиеся после достижения мира с Арменией. Коридор, проходящий из Азербайджана в Армению и далее в европейские страны, также имеет большой потенциал с точки зрения объемов грузоперевозок. Азербайджан в настоящее время инвестирует в строительство железных дорог на своей территории. Общая протяженность железных дорог, подлежащих строительству и реконструкции, составит 600 километров на территории Азербайджана — как в основной части страны, так и в Нахчыване. Протяженность на территории Армении составляет немногим более 40 километров. Таким образом, как только это будет завершено, у Среднего коридора будет два продолжения, проходящие через Азербайджан, что будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, а также, безусловно, стран Южного Кавказа.

Отметив, что налажено сотрудничество по формированию глобального маршрута с участием Армении и Азербайджана, комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос сказала: «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности, и то, что ранее казалось невероятным для реализации, сегодня уже вселяет в нас уверенность. Мы выражаем благодарность Президенту Алиеву за то, что он всегда оказывал поддержку связанным с этим планам Европейского Союза».

«Что касается направления из Китая в Европу, мы хотели бы, чтобы оно было диверсифицированным. Частные компании стремятся иметь возможность выбора, чтобы в короткие сроки обеспечивать доставку больших объемов грузов. В результате к 2030 году объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту могут увеличиться втрое. А это уже означает транспортировку значительных объемов грузов, что делает направление привлекательным для бизнеса», - добавила Марта Кос.

«Отношения Китая с Азербайджаном, Центральной Азией и другими странами региона всегда имели важное значение», - отметил основатель и председатель Центра глобализации Китая, бывший государственный советник Китайской Народной Республики Ван Хуэйяо. Говоря об инициативе «Один пояс, один путь», он подчеркнул: «Эта стратегия направлена на то, чтобы упростить перевозки по данному маршруту. Разумеется, Китай намерен содействовать расширению нового коридора, реализации новых проектов».

Ван Хуэйяо отметил, что на самом деле инициатива «Один пояс, один путь» охватывает и страны Транскаспийского региона. «Транскаспийский маршрут также имеет важное значение», – добавил он.

Основатель и председатель Центра глобализации Китая подчеркнул: «Как вам известно, Китай предпринимает весьма эффективные шаги для сокращения препятствий, формирования возможностей для транспортной связности. Поэтому все эти положительные достижения приносят пользу. Азербайджан – прекрасная страна. Я бывал там неоднократно. Мы всегда восхищались «мягкой силой» Азербайджана».

Модератор: В августе прошлого года Вы подписали Совместную декларацию вместе с Премьер-министром Армении и Президентом США, в рамках которой был представлен Маршрут Трампа для международного мира и процветания ( TRIPP). Я хотел бы спросить Вас, как это вписывается в более широкую схему Транскаспийского сотрудничества? И я не могу удержаться от вопроса на данном этапе мирного процесса с Арменией: какую роль играет связность как мера укрепления доверия? Или, проще говоря, собираетесь ли Вы подписать мирное соглашение в этом году?

Президент Ильхам Алиев: Я надеюсь, что мы подпишем мирное соглашение в этом году. Я уже говорил об этом неоднократно, отмечая, что сам факт парафирования мирного соглашения в Белом доме в присутствии Соединенных Штатов, плюс совместная декларация, которая была подписана Премьер-министром Армении и мной, а также Президентом Трампом в качестве свидетеля, всего этого достаточно, чтобы сказать, что мир уже достигнут. С августа прошлого года по настоящее время мы наблюдаем абсолютно новую ситуацию на нашей границе: отсутствуют перестрелки, нет жертв, нет раненых, нет проблем. Более того, мы приступили к практическому сотрудничеству с Арменией. Мы сняли все ограничения на транспортировку грузов через территорию Азербайджана. И мы благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они обеспечивают крайне важный транзит поступающих в Азербайджан грузов через Грузию. Мы также начали поставки нефтепродуктов в Армению – товара для них критически важного. И тем самым фактически запустили взаимную торговлю.

Таким образом, с точки зрения подписания официального мирного соглашения, все зависит от того, когда будет изменена конституция Армении, чтобы исключить территориальные претензии к Азербайджану, которые существуют там на протяжении трех десятилетий. И на следующий день, после того как это будет сделано, мирное соглашение будет официально подписано. Но в то же время, как я уже сказал, Маршрут Трампа для международного мира и процветания также сыграет важную роль в создании новых транспортных связей. Как я уже отметил, транспортный маршрут из Китая, Центральной Азии, через Каспийское море, Азербайджан, Армению, Азербайджан (эксклав Нахчыван), Турцию и далее в Европу создаст совершенно новую ситуацию. Это будет выгодно для всех стран. Все страны на этом маршруте будут более интегрированы в политическом и экономическом плане, и это станет еще одним вкладом в долгосрочный и вечный мир между Азербайджаном и Арменией, потому что мира можно достичь, когда действительно идет мирный процесс. Подписание документа важно. Это основа. Но не менее важно то, что вы делаете после этого. Время от последнего кровопролитного столкновения между Азербайджаном и Арменией до саммита в Вашингтоне составило менее двух лет. Я думаю, что это рекордный показатель для всех конфликтов, особенно для конфликтов, которые длились три десятилетия. Таким образом, обе стороны продемонстрировали сильную политическую волю для того, чтобы положить конец этой конфронтации и открыть новую главу мира.

Мы живем в мире всего шесть месяцев, и, поверьте мне, это очень особенное, очень хорошее чувство, которое разделяет все население Азербайджана, и я уверен, что и население Армении. Проекты по обеспечению связности и коридоры еще больше объединят нас, сделают нас взаимозависимыми, создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, где Азербайджан, Грузия и Армения смогут наконец начать взаимодействие на трехсторонней основе.

Отвечая на следующий вопрос, комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос сказала: «В нашей повестке уже есть конкретные проекты для Азербайджана, Армении и Турции. Вы говорили о проекте TRIPP, который мы также считаем приоритетным. Он охватывает всего 42 километра, и мы реализуем не только проект TRIPP, но и другие проекты. Иначе это не будет иметь значения. К примеру, получение нового выхода из Нахчывана по железной дороге также является вопросом, интересующим все институты. Считаю, что и частный сектор здесь сможет выступить со своими предложениями».

«Вы знаете, что в некоторых случаях процесс принятия решений в Европейском Союзе не так то прост. Однако реализация проекта TRIPP в направлении Нахчывана в настоящее время изменит условия в целом, и тогда будет получен выход на Турцию», – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос модератора о том, сможет ли Средний коридор через 15 лет превзойти Северный маршрут по объемам грузоперевозок, Ван Хуэйяо заявил: «Мне кажется, что все стороны получат выгоду. Страны Центральной Азии также развиваются очень стремительными темпами. Китай, как их сосед, продолжает наращивать валовой внутренний продукт. Объемы торговли могут увеличиться еще больше. Считаю, что новые коридоры придадут импульс дополнительной деятельности. Поэтому думаю, что это ценно, эффективно, и, возможно, появится еще один проект среднего коридора. Я достаточно оптимистичен. Торговля, экономические связи и туризм – все эти сферы будут иметь крайне важное значение. На самом деле мы можем развивать туризм посредством новых маршрутов. К примеру, при поездке в Китай можно будет использовать различные направления. Здесь можно использовать железнодорожное сообщение. Думаю, это создаст для нас больше возможностей, и, как отметил господин Президент, нам необходимы стабильность и устойчивый мир. А тогда экономические контакты будут расширяться. Любой из маршрутов будет полезен. Самое главное – накопить экономический опыт».

Затем были даны ответы на вопросы участников панельный дискуссий.

Вопрос: Спасибо. Благодарю за такую интересную беседу. Я – член парламента Турции, а также один из молодых лидеров. Мой вопрос заключается в следующем: будущее Среднего коридора в значительной степени зависит от интересов США. А из прошлогоднего опыта мы знаем, что интересы США при нынешней администрации могут резко меняться. Поэтому вопрос первый: что, по Вашему мнению, произойдет, если интересы США в отношении этого коридора изменятся? И второй: как, по-Вашему, повлияют на будущее этого коридора ответные меры США в отношении Ирана?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, что сам факт того, что TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что этот коридор будет важен как для этой администрации, так и, возможно, после окончания срока ее полномочий. В противном случае президент не присвоил бы ему свое имя. Присвоение имени означает, что проект будет осуществлен. А после того, как это название было одобрено, мы стали абсолютно уверены, что Соединенные Штаты будут участвовать в этом проекте.

Согласно располагаемым нами сведениям, США и Армения обсуждают параметры функционирования компании, которая будет обладать правами на физическое строительство и инвестиции. А вот из открытых источников нам известно, что 76 процентов компании будут принадлежать Соединенным Штатам, а 24 процента – Армении. Это в течение первых 49 лет. Затем последуют еще 49 лет. Другими словами, этот формат будет функционировать в течение целого столетия.

Как вы правильно заметили, американская администрация по-разному подходила к проектам по обеспечению связности в нашем регионе, и только с приходом к власти Президента Трампа мы стали наблюдать большой интерес к ним. Другими словами, все, что было сделано странами региона - Азербайджаном, Грузией, нашими соседями по Каспию в Центральной Азии, - было сделано без какого-либо практического участия США. Таким образом, мы сами сделали это вместе с Турцией. Можно отметить нефтепровод через Азербайджан, Грузию и Турцию, газопровод, проложенный до Европы, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс – все это было создано без практического участия американской стороны. Мы сделали это самостоятельно. Сегодня, когда у нас есть такой большой актив, как администрация Президента Трампа, сосредоточенная на этом, конечно, потенциал реализации этих крупномасштабных проектов стал гораздо больше.

Еще один момент, который я хочу подчеркнуть: мы говорили о странах региона, но не должны забывать о наших соседях по другую сторону Каспия в Центральной Азии. Потому что без них будет невозможно перевозить какие-либо грузы из Китая в Европу. Итак, это Китай, Центральная Азия, Каспий, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Европа – такова география, и Азербайджан уже сейчас очень активно взаимодействует со странами Центральной Азии. В прошлом ноябре Азербайджан был официально включен в C5, Центральноазиатская пятерка стала C6. Такая динамика – стать членом Центральноазиатского консультативного совета – беспрецедентна для южнокавказской страны, коей является Азербайджан.

И мы много работаем по проектам связности, в том числе для обеспечения транспортного сообщения между странами Центральной Азии и Китаем. Наряду с существующими маршрутами, о которых говорила госпожа Хельга, есть еще один, который строится и финансируется Китаем. Он тоже будет проложен до Каспийского моря. То есть помимо существующего маршрута из Китая до Каспия через Казахстан, КНР финансирует прокладку маршрута через территории Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Иными словами, речь снова идет о Каспийском море. А это означает, что маршрут будет растянут до Азербайджана, а далее через Южный Кавказ дойдет и до Европы. Так что здесь много факторов, в том числе связанных с геополитикой, международными отношениями и дипломатией. Азербайджан – это страна, которой удалось инициировать и возглавить такие транснациональные проекты, как нефтепровод из Баку в Средиземноморье, газопровод из Баку в Италию, проходящий по территории многих стран, с которыми Азербайджан поддерживает хорошие отношения. Таким образом, это станет еще одной очень мощной политической гарантией сотрудничества на очень обширной территории Евразии.

Заявив, что привлечение компаний, активная роль политических участников, построение доверия между партнерами, открытие новых маршрутов в направлении Ирана и готовность Турции к реализации железнодорожных проектов способствуют расширению возможностей в целом, Марта Кос добавила: «Проходят столетия, но мы должны задуматься об этих изменениях уже сейчас. Возможно, в прошлом это казалось нам невероятным, но открываются пути для будущего, и региональные лидеры понимают, как мы можем извлечь из этого выгоду, как Европа может извлечь выгоду, и в этом отношении это, конечно, выгодно и Азербайджану. Так и должно быть. Это хорошо для Европы, потому что она получит лучший выход к Китаю. Этот выход будет обеспечен через Центральную Азию. Разрешение всех этих конфликтов и геополитических вызовов – непростая задача».

«Что касается упомянутого господином Президентом маршрута, думаю, что Китай в настоящее время оказывает помощь странам Центральной Азии и планирует получить выход к Турции через Кавказ. Здесь подразумевается не только данный маршрут, но и сотрудничество в энергетической сфере. Конечно, в результате этого может еще больше развиваться производство, будут привлекаться инвестиции. Словом, это хороший пример. Считаем, что стабильная инфраструктура для этого уже существует», - сказал Ван Хуэйяо.

Вопрос: Большое спасибо. Меня зовут Стефан Сафарян. Я член группы молодых лидеров из Армении. Господин Президент, прежде чем задать свой вопрос, я хотел бы высказать одно наблюдение: положение Декларации о независимости Армении, о котором Вы говорили и выразили некоторую озабоченность, недействительно. И не только Ваша администрация, но и другие правительства, также хорошо осведомлены о решении Конституционного суда по этому вопросу. А конституционные поправки, принятые в настоящее время в Армении, не имеют ничего общего с этими утверждениями и опасениями. Но позвольте мне напомнить Вам еще об одной очень важной инициативе, которая была подписана еще до 8 августа в Вашингтоне – при администрации Джо Байдена. Речь идет об инициативе «Перекресток мира». И комиссар совершенно правa. Длина TRIPP составляет около 42 километров. Но инициатива «Перекресток мира» является довольно интересной с точки зрения того, что она калибрует все инициативы, в том числе инициативы по обеспечению связности, будь то «Шелковый путь», «Пояс и путь», Транскаспийский коридор или коридор Персидский залив – Черное море. То есть это очень инклюзивная инициатива. Она включает Грузию и другие страны региона. Каково Ваше отношение к этой очень важной детали, которая способна придать динамику существующей ситуации, особенно когда она поддерживается обеими администрациями в Вашингтоне в течение длительного периода, а не только, скажем, четырехлетних сроков, но рассчитана на четыре столетия. И даже больше. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Что касается юридического аспекта касательно армянской конституции, я не хотел вдаваться в подробности, но Ваш комментарий вынуждает меня заметить, что Декларация о независимости Армении, которая содержит прямые территориальные претензии к Азербайджану, является частью Вашей конституции. Да, это так. Это прописано в преамбуле конституции. Давайте сейчас проверим по Википедии, прежде чем мы завершим. Итак, ни одно решение Конституционного суда не имеет высшей силы по отношению к конституции. Я не юрист, но даже я это знаю. Следовательно, исключение Декларации о независимости из конституции Армении является единственным оставшимся предварительным условием для подписания мирного соглашения. И я думаю, что существует большое, так сказать, понимание между руководством Армении и Азербайджана, что должно быть сделано и в какой последовательности. Что касается так называемого «перекрестка мира», то, как вы знаете, когда Президент Трамп вернулся, он запустил TRIPP, поэтому, когда президент Байден вернется, он возобновит ваш «перекресток мира».

В ответ на вопрос представителя Монголии об упрощении таможенных процедур на маршрутах, проходящих через границы 14-16 стран, о том, какие реальные шаги следует предпринять для повышения эффективности транзита, а также о возможной активной роли Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития в этом процессе, Марта Кос сказала: «Думаю, что все министры должны предпринять шаги в этом направлении, правительства должны работать, и все страны, в том числе 27 стран Европейского Союза, Азербайджан, Армения, Турция и государства Центральной Азии, должны подумать о том, что мы должны сделать, чтобы устранить эти препятствия? Как нам следует действовать, чтобы эта работа велась на международном уровне на основе взаимного сотрудничества? Поэтому, если будет такая платформа, мы сможем наладить взаимодействие не только между официальными лицами правительства, но и между бизнес-структурами и институтами. Если нам это удастся, все пойдет намного проще, и таким образом мы очень легко устраним эти препятствия».

Вопрос: Атаки России поражают не только энергетическую инфраструктуру Украины, но и энергетические объекты, принадлежащие азербайджанским компаниям на территории Украины. Мой вопрос: Вы лично поднимали этот вопрос перед Путиным, и как Вы расцениваете эти атаки? Является ли это сигналом в адрес Баку, что происходит в Ваших отношениях с Россией?

Президент Ильхам Алиев: Безусловно, этот вопрос поднимался много раз в ходе многочисленных контактов между нашими официальными лицами на уровне министерств иностранных дел и президентских администраций. Имели место не только атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, но и три атаки на посольство Азербайджана в Украине.

И после первой атаки мы могли предположить, что это было случайностью, и мы предоставили нашим российским коллегам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, наши культурные центры и посольство. Несмотря на все это, последовали еще две атаки. Так что это было преднамеренное нападение на дипломатическое представительство Азербайджана. Мы сделали специальные заявления, а также пригласили посла и направили дипломатическую ноту. Мы действуем, используя исключительно дипломатические методы. Мы не можем поступить иначе. Но, конечно, это считается недружественным поступком по отношению к Азербайджану. Я понимаю Ваш вопрос и просто хочу сообщить Вам, что правительство Азербайджана предприняло все необходимые дипломатические шаги.

Модератор: На этом мы завершаем. Думаю, у нас была очень интересная панельная сессия, прозвучали очень интересные и сильные послания. Теперь я хотела бы попросить всю аудиторию еще раз поприветствовать наших участников.

18:10

