Президент Азербайджана: Мы увеличим объемы экспорта природного газа в Сербию

Наши отношения в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате. Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Теперь мы также будем заниматься преобразованием экспортируемого в Сербию газа, что позволит получить дополнительные объемы чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта», - подчеркнул глава государства.