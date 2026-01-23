Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в мире старых черно-белых кадров?

Достаточно просто задуматься о жизни тех людей, которых мы любим, чьи лица, голоса и таланты нам хорошо знакомы и которые стали нам почти родными, чтобы в сердце пробудились глубокие чувства и мысли. Как писал Джафар Джаббарлы: «Bir badə ki ondan bütün aləm içəcəkdir» - смерть, каждый раз переворачивая страницу календаря, уносила их по одному. Осознание этой истины вызывает у человека глубокую тоску. А вы когда-нибудь задумывались о том, что они чувствовали в последние минуты своей жизни, как встречали смерть, стучащую в их двери? А если сказать вам, что это можно попробовать угадать, глядя на их лица, поверили бы? Речь идёт о посмертных масках.

Эта традиция, уходящая корнями в Древний Египет и распространившаяся по разным цивилизациям, не обошла стороной и азербайджанскую интеллигенцию. Посмертные маски - это точное изображение лица умершего, снятое сразу после его кончины с помощью гипса, воска или другого материала. Иными словами, это историко-художественные документы, точно передающие последнее выражение лица человека и эмоции, переживаемые им в момент завершения жизненного пути.

А знали ли вы, что такие маски ныне хранятся в музеях, работающих в Баку? 1news.az побывал в этих музеях и изучил посмертные маски выдающихся азербайджанцев.

ШАМСИ БАДАЛБЕЙЛИ

Посмертная маска известного азербайджанского режиссёра и театрального деятеля Шамси Бадалбейли хранится в фонде Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы.

Его сын, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли в одном из интервью так вспоминал о смерти отца: «В последний день я отвёз его в больницу. Мне сказали: «Не переживайте, всё будет хорошо. Ему дали слишком много лекарств, давление сильно упало, сердце не выдержало. Я вернулся домой, и вдруг позвонила Севда ханум. Сказала: «Ты не знаешь? С отцом что-то случилось, приезжай скорее. Тогда я всё понял».

Шамси Бадалбейли скончался 23 мая 1987 года и был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

МУСТАФА МАРДАНОВ

Ещё одна посмертная маска, хранящаяся в фонде Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы, принадлежит азербайджанскому актёру театра и кино, народному артисту Азербайджанской ССР Мустафе Марданову.

На протяжении своей жизни Мустафа Марданов воплотил множество образов, однако самой запоминающейся стала роль «интеллигента» Гасан-бека в фильме «O olmasın, bu olsun». Его знаменитая проникновенная реплика: «Pardon, pardon. Məşədi İbadın nəyi və harası Rüstəm bəyə xoş gəlib ki, əziz qızı madmazel Gülnazı ona ərə verir?» придавала картине особый колорит.

Народный артист скончался 28 декабря 1968 года и был похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

УЗЕИР ГАДЖИБЕЙЛИ

Мировой гений, выдающийся азербайджанский композитор, создатель первой оперы на Востоке и автор музыки к азербайджанскому гимну Узеир Гаджибейли также имеет посмертную маску, хранящуюся в фонде его дома-музея, а её копия - в Азербайджанском национальном музее искусств.

В книге Гулама Мамедли «Узеир Гаджибеков. Хроника жизни и творчества» приводится история, связанная с последними днями жизни композитора: «В ноябре 1948 года в Баку установились сильные морозы. Дни были немного темными и мрачными. Узеир жил свои последние дни. Министр здравоохранения Кюбра Фараджова часто звонила супруге композитора и навещала его после работы. Ровно год назад она писала письмо Мирджафару Багирову, что по его распоряжению для академика Узеира Гаджибекова был организован консилиум. Пациент страдал от сахарного диабета, гипертонии и сердечной астмы и должен был быть госпитализирован в больницу Особого лечебного санитарного управления, где получал бы специальное лечение и находился под наблюдением. Наилучшим специалистом для этого считался армянин Осипян».

Узеир Гаджибеков в санатории «Барвиха». 1948 год

В те дни к композитору в гости приходил и Самед Вургун. Поэт заглянул в спальню через приоткрытую дверь. Композитор, сложив руки на груди, медленно смотрел на него. Лицо его побледнело. Когда поэт подошёл к кровати, больной попытался подняться и подать ему руку, но не смог. Самед Вургун поцеловал холодные руки мастера.

- Сынок, знай, как я тебя любил… Видишь… Кажется, пришло время. Ты лучше знаешь, сынок, как сказал тот поэт: уходить из этого бренного мира надо постепенно…

Сердце Самеда Вургуна не выдержало. Он опустился на колени и обнял кровать Узеир бея, начав плакать, как ребёнок. Больной ласково проводил дрожащими шелковыми руками по его волосам со словами: «Уходить из этого бренного мира надо постепенно…»

Самед Вургун выступает на похоронах Узеира Гаджибейли

Напомним, что выдающийся композитор скончался 23 ноября 1948 года. Его могила находится на Первой Аллее почетного захоронения.

ГАРА ГАРАЕВ

Посмертная маска и слепок руки выдающегося азербайджанского композитора, ученика великого Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, хранятся в фонде Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Из воспоминаний его дочери Зулейхи Гараевой: «Отец находился в реанимации, никого не пускали к нему. В то время медицина была не так развита. Сердечные сосуды были поражены, это у нас наследственное. Бабушка тоже умерла от сердца. Мой дядя скончался в возрасте 56 лет. Отец говорил, что в исламе нет кладбища, фотографии, памятников, цветов на могиле. Когда я иду к его могиле, я никогда не несу цветы. Отец хотел маленький надгробный камень, и мы сделали все именно так, как он хотел».

Композитор скончался 13 мая 1982 года в Москве и был похоронен в Баку на Первой Аллее почетного захоронения.

РАШИД БЕЙБУТОВ

Посмертная маска всемирно известного певца, народного артиста СССР, лауреата государственных премий, Героя социалистического труда Рашида Бейбутова хранится в фонде Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана. Великий артист, посвятивший свою жизнь служению азербайджанской музыке, скончался 9 июня 1989 года в Москве и был похоронен в Баку на Первой Аллее почетного захоронения.

Хотя говорили, что смерть певца была связана с тем, что у него якобы были записи, разоблачающие армян, его зять Камиль Шахвердиев утверждает, что истинная причина смерти артиста была другой.

О жизни и последних днях певца его жена Джейран Бейбутова рассказывала членам семьи следующее: «Несколько раз я слышала странные звуки, спросила об этом, и меня успокоили, сказав, что это обычные процедуры. Перед этими процедурами Рашид Бейбутов готовился к операции, но утром в день операции её отменили. Объяснений не было, я думала, что через пару часов мне скажут причину, но никто ничего не сказал. После того, как меня вывели из палаты, я выпила чай и уснула».

Дж.Бейбутова проснулась утром около 8-9 часов, когда сменялись врачи. Когда дежурный врач передал всё дежурному следующей смены, она спросила о состоянии супруга. Ей сказали, что он скончался ночью в 04:10. Хотя она находилась рядом с палатой, о смерти мужа ей не сообщили. Главный врач попросил её подписать лист бумаги, в котором было указано, что близкие не желают проведения судебно-медицинской экспертизы и вскрытия тела. Главврач уверял Дж.Бейбутову, что так как они мусульмане, вскрытие противоречит религиозным законам - находясь в панике, она подписала документ.

После того, как тело Рашида Бейбутова привезли в Баку, его отвезли в мечеть для омовения. На церемонии присутствовал и племянник артиста, Джафар, который заметил, что тело было вскрыто, и сообщил об этом семье. После этого вызвали судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти певца. На следующий день, когда семья запросила результаты экспертизы, им сообщили, что документа нет. Вдова артиста неоднократно требовала этот документ у руководства центра экспертизы того времени – в конце ей сообщили, что документ забрали и его больше нет у них.

БЮЛЬБЮЛЬ (МУРТУЗА МАМЕДОВ)

Азербайджанский оперный певец, мастер исполнения теснифов, основоположник профессионального вокального искусства Азербайджана, народный артист СССР Муртуза Мамедов, более известный как Бюльбюль – его посмертная маска хранится в его доме-музее.

Из материалов музея о его жизни можно выделить несколько интересных фактов: «Когда родился Бюльбюль, была очень ясная ночь. Мать хотела назвать его Айдынлык (Светлый), но отец дал ему имя Муртуза. Судьба же распорядилась так, что он стал известен под именем, данным ему народом. В Шуше он сидел на дереве во дворе дома и щебетал как соловей. Уже в 8 лет он мастерски имитировал соловьёв, за что народ и дал ему прозвище Бюльбюль».

Одной из самых трогательных историй, рассказанных в музее, стало воспоминание супруги Бюльбюля, Аделаиды Мамедовой: «Дом Бюльбюля всегда был полон гостей. Так и в ночь 26 сентября 1961 года у него были гости. У Бюльбюля была одна привычка - он говорил «доброй ночи» по-итальянски. После того, как проводил гостей, он сказал по-итальянски «доброй ночи» своим близким и направился в спальню. Однако он почувствовал недомогание, сердце сжалось. Из спальни был выход на балкон, он вышел и сел там, но ему становилось всё хуже. Вызвали врача. Врач пришёл и сказал, что уже слишком поздно - Бюльбюль уходит из жизни. Он всегда называл супругу Аделаиду «Адичка» и сказал ей: «Адичка, прости меня, я уже ухожу». В 01:20 он скончался».

МАМЕД САИД ОРДУБАДИ

Одним из азербайджанских просветителей, чья посмертная маска хранится в Азербайджанском национальном музее искусств, является писатель Мамед Саид Ордубади. Автор известных романов «Меч и перо» и «Туманный Тебриз», Ордубади после продолжительной болезни скончался 1 мая 1950 года в Баку и был похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

Мамед Саид Ордубади включён в список авторов, чьи произведения объявлены государственным достоянием в Азербайджанской Республике.

САМЕД ВУРГУН

Народный поэт Самед Вургун, чья 50-летняя жизнь была наполнена большими творческими успехами, также имеет посмертную маску, оригинал которой хранится в его доме-музее, а копия - в Азербайджанском национальном музее искусств.

В 1956 году звание «Народный поэт Азербайджана» было впервые присвоено Самеду Вургуну. 12 мая 1956 года в Государственном академическом театре оперы и балета имени М.Ф.Ахундова прошёл литературно-художественный вечер, посвящённый 50-летию поэта, однако болезнь не позволила юбиляру присутствовать на этом событии. Поэт скончался вскоре после дня рождения.

В большой гостиной, где когда-то собирались друзья поэта, стрелки старинных антикварных часов были остановлены 27 мая 1956 года в 19:30 - в момент, когда поэт навсегда закрыл глаза, - его супругой Хавер ханум. Так она в последний раз выразила свою преданность и любовь к поэту.

Могила Самеда Вургуна находится на Первой Аллее почетного захоронения в Баку.

НАРИМАН НАРИМАНОВ

Первая в истории Азербайджана посмертная маска связана с именем выдающегося государственного деятеля, писателя и драматурга Наримана Нариманова. Изготовление его посмертной маски было напрямую связано с тем, что он был одним из первых высших руководителей СССР, председателем Центрального исполнительного комитета СССР.

Накануне праздника Новруз, 19 марта 1925 года, в 20:00 по московскому времени, Н.Нариманов внезапно скончался. Его смерть вызвала огромный резонанс на территории всего СССР, а в день похорон по всей стране был объявлен траур. Тело Н.Нариманова было похоронено на Красной площади в Москве, у стен Кремля — историческая честь, доступная лишь избранным государственным деятелям.

Оригинал посмертной маски, долгое время хранившийся в бакинском филиале Центрального музея Ленина, ныне находится в музее памяти Наримана Нариманова, а копия - в Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.

РАСУЛ РЗА

Посмертная маска народного поэта Расула Рзы хранится в его доме-музее. Когда поэт проходил лечение в больнице, его супруге также был поставлен онкологический диагноз. Планировалось отвезти её в Москву. О поездке в Москву писателю Анару пришлось сообщить отцу. Но как только Расул Рза узнал об этом, его состояние внезапно ухудшилось, поднялось давление. Врачи пытались помочь, но безуспешно - через 15-20 минут 1 апреля 1981 года Р.Рза скончался в возрасте 70 лет. Он похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

РУСТАМ МУСТАФАЕВ

Имя Рустама Мустафаева, первого профессионального театрального художника Азербайджана, может быть не столь знакомо широкой публике, однако его вклад в азербайджанскую культуру огромен. Он также был талантливым книжным художником-графиком. Р.Мустафаев сыграл важную роль в научной реставрации нескольких средневековых архитектурных памятников Азербайджана, в том числе Дворца ханов в Шеки.

Награждённый различными премиями, почётными грамотами и орденом «Знак Почёта», Р.Мустафаев скончался 19 июля 1940 года в возрасте всего 30 лет. 1 июля 1943 года его имя было присвоено Азербайджанскому государственному музею искусств, что увековечило память о нём. Посмертная маска художника также хранится в этом музее.

АЗИМ АЗИМЗАДЕ

Основатель искусства карикатуры Азербайджана, народный художник Азим Азимзаде - выдающийся художник, открывший новую страницу в азербайджанском изобразительном искусстве. Посмертная маска А.Азимзаде хранится вместе с другими его личными вещами в доме-музее. Директор музея, представитель рода Азимзаде, Ирада Азимзаде, рассказала 1news.az о связи между его смертью и телефоном, представленном на фотографии ниже.

«Азим Азимзаде отправил трёх своих сыновей на Великую Отечественную войну. Однако он позвонил Мирджафару Багирову с просьбой оставить его ученика Микаила Абдуллаева на службе в тылу. В качестве причины он сказал: «Потому что я вижу в нём будущего выдающегося художника Азербайджана». М.Багиров учёл его просьбу.

В 1943 году приходит трагическое известие о смерти младшего сына Лятифа. А.Азимзаде ложится в постель, ломает карандаш и больше никогда не берётся за рисование. У него случается сердечный приступ. Услышав это, Мирджафар Багиров звонит А.Азимзаде, чтобы узнать его последнее желание. Тот отвечает: «Я хочу, чтобы меня несли на тот свет на плечах одного из моих сыновей». Призывают Хабиба Азимзаде, сражавшегося в Керчи. Хабиб возвращается и, войдя, видит, что женщины выходят из комнаты. Он спрашивает: «Я опоздал?» Ему отвечают: «Да». Так Азим Азимзаде был вынесен не на плечах сыновей, а на плечах народа.

Когда он скончался, о смерти сообщили государственным органам. В те времена интеллигенция была в государственных списках. К посмертной маске Азимзаде приступили сразу после кончины. Последнее выражение лица отражало беспокойство, тоску, борьбу…»

Ирада Азимзаде, показывая сохранившиеся в музее нарды, добавляет: «Это нарды Азима Азимзаде, в которые вместе с ним играли многие выдающиеся личности нашей страны, такие как Узеир Гаджибейли, Джафар Джаббарлы, Джалил Мамедгулузаде, Бюльбюль, Самед Вургун и многие другие».

Могила Азиза Азимзаде находится на Первой Аллее почетного захоронения в Баку.

МУСТАФА ТОПЧУБАШЕВ

Посмертная маска Мустафы Топчубашева, организатора медицинского образования и здравоохранения в Азербайджане, одного из основателей научной школы хирургии в республике, хранится в Азербайджанском национальном музее искусств.

В 1969 году единственный сын великого учёного, известного хирурга Ибрагима Топчубашева скончался от сердечного заболевания в возрасте 45 лет. На следующий день после семидневного траура умерла супруга учёного.

Воспоминания дочери Земфиры: «Отсутствие их было для отца огромным ударом. Он потерял не только единственного сына, но и ученика, коллегу. Часы напролёт он погружался в себя, оставался наедине со своей болью. Что бы мы ни делали - все было бесполезно. Казалось, что каждый момент его жизни он всё ещё был вместе с мамой и братом. Он утешал себя сам и не хотел, чтобы кто-либо пострадал от его страданий».

Выдающийся учёный, проведший за 62 года профессиональной деятельности около 100 тысяч хирургических операций, скончался 20 ноября 1981 года в Баку и был похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГАДЖИБАБА ЗЕЙНАЛОВ

Хотя его имя может быть незнакомо многим, генерал-майор Гаджибаба Зейналов обладал выдающимися командирскими навыками. Он участвовал в Зимней войне, был командиром 402-й стрелковой дивизии (1945), а в 1957–1960 годах занимал пост начальника Бакинского высшего общевойскового командного училища. Его посмертная маска хранится в фонде Национального музея истории Азербайджана.

Генерал, прошедший трудный жизненный путь, скончался 13 ноября 1969 года в Баку и был похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

Воспоминания дочери Г.Зейналова Фирузы: «Мы спокойно сидели дома. У отца было уже два инфаркта. Третий случился внезапно, приехала скорая, забрала его. Ранее это называли «лечкомиссия», туда его и отвезли. Мама позвонила, сказала, что сделали всё необходимое, всё в порядке. Я осталась дома, а он так и не вернулся. На следующий день я пошла в школу, меня забрали оттуда. Я ни о чём не знала. Когда вернулась домой, поняла. Видела открытые двери, в доме были люди. Он скончался ночью, но мы узнали об этом утром. С тех пор прошло много лет, а я всё ещё думаю о том, как трудна была его жизнь. Он всегда был на войне, имел несколько пулевых ранений. Постоянно страдал из-за сердца, помню, как дома принимал лекарства. Сейчас я старше того возраста, в котором он ушёл из жизни. 60 лет - что это? Он мог бы прожить ещё 60 лет. Его путь был полон страданий. Сердце его билось за Родину, и это оставило свой след».

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

Говоря о посмертных масках, необходимо упомянуть и маску Ленина, которая хранится в Азербайджанском государственном музее искусств.

После продолжительной болезни Ленин скончался в 1924 году – причиной смерти стали последствия инсультов. После смерти его тело было мумифицировано и помещено в Мавзолей на Красной площади в Москве.

Его посмертная маска была изготовлена 22 января 1924 года - на следующий день после его смерти. Оригинал маски в настоящее время хранится в музейных фондах Москвы, а её копии экспонируются в музеях и научных коллекциях разных стран.

ДЖАФАР ДЖАББАРЛЫ

Имя Джафара Джаббарлы, одного из основоположников современной азербайджанской драматургии и литературы, золотыми буквами вписано в историю культуры Азербайджана. Его произведения, отражающие социальные проблемы своего времени, и сегодня сохраняют актуальность.

Отметим, что заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев в ходе своих исследований, посвящённых посмертным маскам, отметил следующее о до сих пор не найденной маске Джафара Джаббарлы: «Посмертная маска Джафара Джаббарлы, скоропостижно скончавшегося в 1934 году, была изготовлена по специальному правительственному решению, и выполнение этой работы было поручено скульптору еврейского происхождения Якову Кейлихису. В условиях отсутствия местных скульпторов такой выбор был неизбежен. Он также был известен как автор первого в Баку памятника азербайджанцу - нашему великому сатирическому поэту М.А.Сабиру. Хотя своевременное исполнение данного правительственного решения не вызывает сомнений, в наши дни обнаружить эту маску стало крайне сложной задачей. Сегодня посмертную маску Джафара Джаббарлы найти невозможно. Наряду с маской, в центре внимания оказался и мозг драматурга. С целью изучения тайны его творческой продуктивности мозг, вес которого превышал норму, был извлечён и отправлен для исследований в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). К сожалению, результаты этих исследований до сих пор неизвестны…»

Джафар Джаббарлы, ушедший из жизни и из азербайджанской литературы всего в 35 лет, покоится на Первой Аллее почётного захоронения. Посетителей его могилы встречают строки, высеченные на надгробии - его собственные стихи:

- Ölmək! O geniş körpüdən hər kəs keçəcəkdir,

Bir badə ki, ondan bütün aləm içəcəkdir!

Hər süslü çiçək sonda saralmış quru yarpaq,

İnsan da nədir? Əvvəli torpaq, sonu torpaq!

Aləm doğacaq, dirçələcək, məhv olacaqdır,

Dünya boş ikən əvvəli, həp boş qalacaqdır.

Bir tək səni məhv etmədi bu qanlı təbiət,

Həp yoxluğa, həp heçliyə məhkum bəşəriyyət.

Айшен Салехли

Фото, видео: Надир Ибрагимли