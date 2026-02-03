Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Китай стал первой страной в мире, которая официально запретила скрытые дверные ручки на автомобилях — конструктивное решение, ставшее визитной карточкой Tesla и скопированное десятками производителей электромобилей.

Об этом в понедельник 2 февраля объявило Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

Новые правила требуют, чтобы все автомобили, продаваемые в Китае, были оснащены механическим способом открытия дверей — как изнутри, так и снаружи.

Элегантные утопленные ручки, которые выезжают по нажатию кнопки и управляются электроникой, больше не пройдут сертификацию. Требования вступают в силу с 1 января 2027 года. Новые модели, уже прошедшие сертификацию и находящиеся на финальной стадии запуска, получат отсрочку до января 2029 года.

Почему именно сейчас

За формулировками о «неудобстве эксплуатации наружных дверных ручек и их неспособности открываться после аварии» стоит цепочка трагедий.

В марте 2025 года на скоростной трассе в провинции Аньхой электроседан Xiaomi SU7 на скорости около 97 км/ч врезался в бетонное ограждение. Автомобиль загорелся. Три пассажирки — студентки университета — погибли. Спасатели и очевидцы, по данным СМИ, не смогли открыть двери. Акции Xiaomi после этого рухнули на 21%, компания потеряла около $16 млрд капитализации за неделю.

В октябре того же года — ещё одна авария с участием Xiaomi SU7, на этот раз в Чэнду. Автомобиль загорелся после столкновения. На видеозаписях видно, как прохожие безуспешно пытаются открыть двери, бьют по стёклам локтями и подошвами обуви. Водитель погиб.

В Америке ситуация не лучше. Масштабное расследование Bloomberg, проведённое в конце 2025 года, зафиксировало более 140 обращений потребителей с жалобами на неработающие дверные ручки Tesla. Журналисты связали с этой проблемой как минимум 15 гибелей за последнее десятилетие — в авариях, где люди выживали при ударе, но не могли выбраться из загоревшегося автомобиля. Причём больше половины этих смертей произошло с ноября 2024 года.

Удар по Tesla — в самый неудачный момент

Формально запрет не называет ни одну компанию. На практике главный адресат очевиден.

Скрытые ручки — фирменный элемент дизайна Tesla, присутствующий на всех актуальных моделях: Model 3, Model Y, Model S. Именно Tesla популяризировала эту конструкцию ради аэродинамики и эстетики. Именно Tesla сейчас придётся менять конструкцию.

Китай — крупнейший автомобильный рынок мира и важнейший для Tesla за пределами США. В 2025 году компания продала в Китае около 625 700 автомобилей — это почти 40% глобальных продаж. При этом год выдался для Tesla в Китае тяжелым: падение розничных продаж составило почти 5% по сравнению с 2024 годом, а доля на рынке электромобилей сократилась с 6% до 4,9%. Впервые за всю историю продажи Tesla в Китае снизились в годовом выражении. Компания уступила корону лидера среди производителей электромобилей китайской BYD, которая продала 2,26 млн чисто электрических машин против 1,64 млн у Tesla.

И вот на фоне этого — регуляторный удар по ключевому элементу дизайна.

Переработка дверных механизмов — это не программное обновление, которое можно раскатать за ночь. По данным Bloomberg, адаптация существующих систем к новым стандартам может стоить производителям порядка 100 млн юаней ($14,4 млн) на модель. Для Tesla, выпускающей на шанхайском заводе Model 3 и Model Y, это двойной удар по бюджету.

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен ещё в сентябре 2025 года сообщил Bloomberg, что компания работает над новым дизайном ручек, совмещающим электронный и механический механизмы. Но между заявлением и серийным производством — дистанция, которую не все преодолевают в срок.

60% бестселлеров под угрозой

Tesla далеко не единственная пострадавшая. По данным государственных СМИ Китая, около 60% из 100 самых продаваемых электромобилей в стране оснащены скрытыми ручками. Под действие закона попадают и модели Xiaomi, и Aion (бренд GAC Group), и ряд других.

Впрочем, некоторые компании увидели тренд заранее. Geely и BYD в последних моделях уже вернулись к классическим выступающим ручкам. Volvo заявила о схожем подходе.

Что это значит для глобального рынка — и для Азербайджана

Китай — не просто рынок. Это фабрика, задающая стандарты. Когда Китай меняет правила, производители обычно адаптируют конструкцию для всего мира, а не создают отдельную версию для одного рынка. Как отмечает ряд отраслевых экспертов, изменения, сделанные ради китайской сертификации, почти всегда переносятся на глобальное производство.

В США уже движется аналогичный процесс. В январе 2026 года конгрессмен Робин Келли внесла законопроект SAFE Exit Act, обязывающий NHTSA установить стандарты для электронных дверных механизмов. Европейские регуляторы тоже подняли вопрос.

Для Азербайджана это не абстрактная новость. Китайские автомобили — Chery, BYD, Geely — уверенно заходят на местный рынок. Tesla, хотя и без официального присутствия, давно стала привычным элементом бакинского трафика, попадая в страну через Грузию и ОАЭ. Изменения в конструкции автомобилей, произведённых для китайского рынка, напрямую повлияют на то, какие машины окажутся на наших дорогах.

