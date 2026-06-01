Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о тех возможностях, которые помогают раскрывать детские способности и поддерживать первые шаги на пути к мечте.

Истории юных талантов в такие дни приобретают особое значение, поскольку в них отражается то, как рано может проявиться призвание и как важна поддержка семьи, педагогов и окружающей среды. Один из таких примеров - ученик 4 класса школы №189 Рауф Алескер-заде, для которого музыка стала не просто увлечением, а частью жизни с самого раннего возраста.

Его история началась, когда ему было всего три года. Тогда мама сняла на видео, как мальчик исполняет итальянскую песню. Этот момент стал для него первым осознанным знакомством с собственным голосом и именно тогда впервые понял, что пение - это то, чем он хочет заниматься.

Сегодня Рауф уже уверенно говорит о своих музыкальных предпочтениях и вдохновении. Среди исполнителей, которые оказали на него наибольшее влияние, он называет Майкла Джексона, а так же он слушает группу Imagine Dragons. Говоря о мечте спеть в дуэте с кем-то из великих исполнителей, Рауф без колебаний выбирает Лучано Паваротти, еще не раз упоминая исполнителя в интервью.

Несмотря на юный возраст, его творческий опыт уже включает участие и победы в конкурсах. Одним из недавних достижений стало первое место в школьном музыкальном конкурсе.

Особое место в его воспоминаниях занимает выступление в Филармонии. Он отмечает, что именно там впервые ощутил масштаб настоящей сцены: амфитеатр, большое закулисье, атмосфера профессионального концертного пространства произвели на него сильное впечатление. Этот опыт стал для него одним из самых ярких и запоминающихся. Еще одним важным этапом в его творческом пути стало первое выступление в возрасте семи лет, которое состоялось в театре имени Рашида Бейбутова.

Сегодня Рауф уже задумывается о будущем и достаточно четко формулирует свои цели. Он видит себя в музыке и не рассматривает для себя иной профессиональный путь. При этом его мечты выходят за рамки личных достижений, ведь одним из самых больших желаний он называет создание музыкальной школы в Баку.

О своем творческом пути, первых сценических впечатлениях, музыкальных вдохновителях и больших мечтах Рауф Алескер-заде рассказал в интервью 1news.az.