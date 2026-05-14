Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в названиях городских улиц.

Цель рубрики - пролить свет на жизнь этих замечательных людей и рассказать об их заслугах, благодаря которым их имена золотыми буквами вписаны в историю Азербайджана. Ведь, согласитесь, многие из нас никогда не задавались вопросом о том, в честь кого названа улица, на которой я живу?

Каждая статья в этой рубрике воскрешает память о людях, внесших огромный вклад в развитие в Азербайджане той или иной сферы. Мы расскажем вам о писателях, ученых, художниках, политиках, героях и многих других, чей талант и труды повлияли на формирование нашего общества и послужили источником вдохновения для будущих поколений.

Сегодня в нашей рубрике - улица имени Альберта Агарунова в Наримановском районе Баку.

Альберт Агарунович Агарунов - Национальный герой Азербайджана еврейского происхождения, участник Первой Карабахской войны, ставший символом мужества, патриотизма и преданности своей Родине.

Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в бакинском поселке Амирджан в еврейской семье. С ранних лет он отличался целеустремленностью, ответственностью и любовью к музыке. Альберт окончил музыкальную школу по классу трубы.

После окончания восьмого класса школы №154 Сураханского района он поступил в профессиональное училище, где получил специальность водителя-механика. До службы в армии Альберт работал, помогая своей семье и поддерживая близких материально.

В 1987 году он был призван на военную службу. Службу проходил в Грузии, где благодаря своим способностям и дисциплине стал командиром танка. После демобилизации в 1989 году Альберт вернулся в Баку и начал работать на машиностроительном заводе в Сураханы.

С началом Карабахской войны Альберт Агарунов, не раздумывая, отправился добровольцем на фронт. Его решение стало тяжелым испытанием для семьи - родные переживали за его жизнь и пытались отговорить его от участия в боевых действиях. Однако Альберт остался верен своему долгу и убеждениям. Он считал защиту Родины своим священным долгом и, несмотря на молодой возраст, мужественно отправился на передовую.

Назначенный командиром танка, Альберт Агарунов принимал участие в ожесточенных боях за Шушу в составе батальона специального назначения №777 под командованием Эльчина Мамедова. Его мужество, профессионализм и бесстрашие сделали его одним из самых известных танкистов Карабахской войны.

8 мая 1992 года, во время решающих боев за Шушу, армянская сторона направила в город танк, которому было поручено первым войти в Шушу и водрузить над ней знамя. Командиром этого танка был Гагик Авшарян. Однако попытка прорваться в город оказалась безуспешной: танк №442 был уничтожен точным выстрелом танка №533 под командованием Альберта Агарунова. Первым же выстрелом были поражены командир экипажа Гагик Авшарян, механик-водитель Ашот Аванесян и наводчик Шаген Саркисян.

В ходе боев на направлениях Ханкенди, Дашалты и Джамилли Альберт Агарунов уничтожил большое количество живой силы и бронетехники противника. Его боевые товарищи вспоминали о нем как о талантливом и бесстрашном танкисте. По их словам, однажды, когда два вражеских танка оказались рядом друг с другом, Агарунов сумел одним снарядом подбить сразу обе машины. Этот необычный и мастерски выполненный прием сослуживцы в шутку называли «еврейским бутербродом». За голову Альберта армянская сторона назначила награду в размере пяти миллионов рублей.

8 мая 1992 года Альберт Агарунов героически погиб в боях за Шушу, сраженный пулей снайпера. По воспоминаниям командира Гаджи Азимова, во время смены позиции Альберт покинул танк, чтобы убрать с дороги тела погибших товарищей, лежавших перед боевой машиной. Сначала он дал указание механику правильно направить танк, а затем бросился спасать тела шехидов. Именно в этот момент его настиг выстрел армянского снайпера.

Похороны Альберта Агарунова стали символом единства и уважения между народами и религиями Азербайджана. Во время церемонии прощания молитвы одновременно читали и мулла, и раввин. Герой был похоронен на Аллея шехидов, где покоятся лучшие сыны Азербайджана, отдавшие жизнь за независимость и территориальную целостность своей Родины.

Фото и видео: Надир Ибрагимли

