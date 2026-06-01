Стамбульский концерт Канье Уэста побил мировой рекорд и принёс городу до 100 млн долларов - ФОТО - ВИДЕО

30 мая на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле Канье Уэст (Ye) впервые в истории выступил в Турции - и сразу с мировым рекордом.

118 000 зрителей заполнили трибуны и поле стадиона, что стало рекордом посещаемости для платного стадионного концерта в мире. Предыдущий рекорд побил американский кантри-исполнитель Зак Брайан - 112 000 человек на Michigan Stadium в 2025 году.

Сам К.Уэст объявил об этом со сцены: «Мы побили рекорд по самому посещаемому стадионному выступлению всех времён».

Отметим, что именно концерт в Стамбуле открыл первый европейский тур рэпера за 11 лет - подчеркнем, что большая часть Европы его попросту не пустила. В 2025 году Уэст выпустил песню «Heil Hitler», продавал футболки со свастикой и публично делал антисемитские заявления. Великобритания запретила ему въезд - это повлекло полную отмену лондонского фестиваля Wireless, где он должен был выступать три ночи подряд. Во Франции концерт в Марселе был перенесён после заявлений мэра города. Польша и Швейцария тоже отказали. В январе 2026-го К.Уэст опубликовал извинения на полосу в Wall Street Journal, объяснив произошедшее маниакальным эпизодом на фоне биполярного расстройства, но Европа извинений не приняла.

В итоге Стамбул стал единственной альтернативой для десятков тысяч фанатов, которым некуда больше было ехать – по данным Türkiye Today, на концерт приехали гости из Великобритании, Германии, Франции, Польши, России, США, Нидерландов и стран Ближнего Востока.

В центре стадиона возвышалась гигантская сцена в форме вращающегося глобуса - К.Уэст заранее объяснил её смысл: «Вернуться и стоять на вершине мира после всего, через что мы прошли». Два часа он исполнял хиты разных лет - от «Runaway» и «Heartless» до «Power» и «Stronger».

Только от продажи билетов концерт принёс около 30 млн долларов (51 млн манатов), сообщает Haberler. По словам организатора Эрдема Карахана, от иностранных туристов - на отели, транспорт и питание - ожидается от 50 до 100 млн долларов (от 85 до 170 млн манатов) дополнительной выручки для туристической отрасли Турции, отмечает The News.

Türkiye Today подчеркивает, что только производство сцены, света и технического оснащения обошлось организаторам более чем в 3,3 млн долларов (более 5,6 млн манатов) - для монтажа конструкции потребовалось около 40 грузовиков оборудования и сотни человек персонала на протяжении десяти дней.

Подчеркнем, что организатор заранее объяснял ставку на Стамбул просто - средняя вместимость европейских стадионов – 40-50 тысяч мест, тогда как олимпийский стадион Ататюрка вмещает более 100 тысяч. Именно этот масштаб и сделал концерт возможным и рекордным.

Пока Стамбул подсчитывает доходы от рекордного концерта, в Баку строят арену на 50 000 мест. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов рассказал, что строящаяся Dream Arena в Sea Breeze сменит нынешнюю площадку DREAM FEST, которая вмещает максимум 10 000 человек. «Каждую неделю или каждые две недели в Баку будут приезжать артисты уровня Дженнифер Лопес, Канье Уэста, Джастина Тимберлейка», - заявил он.

Следующие остановки мирового концертного тура Канье Уэста - Нидерланды (6 и 8 июня), Тбилиси (12 июня), Тирана (11 июля) и Мадрид (30 июля). Концерт в итальянском Реджо-Эмилии был отменён в день стамбульского шоу - после обращений еврейских общин региона.

Читайте по теме:

«Седая ночь» стала мировым хитом: ИИ-трек с голосом Канье Уэста возглавил чарт Shazam - ВИДЕО

Мировые звезды в Баку: Как концерты способствуют продвижению азербайджанской культуры – ВИДЕО

Мировые звезды в Баку: Как выступления иностранных артистов работают на имидж Азербайджана и не только - ФОТО - ВИДЕО

DREAM Fest 2024: Как международный фестиваль открыл новые горизонты для пропаганды азербайджанской культуры и не только – ФОТО – ВИДЕО

Фото: Anadolu Agency