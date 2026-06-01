Пашинян уверен, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией в текущих новых реалиях.

«Наши отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Этап трансформации считаю позитивным, поскольку в этой новой ситуации мы устанавливаем новые отношения с Россией, и я убежден, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения с Россией открытые, искренние, мы не скрываем в них никаких темных уголков», — сказал Пашинян в ходе прямого эфира в своих социальных сетях.

Источник: ТАСС