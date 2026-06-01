Сын основателя «Лукойла» возглавил рейтинг богатейших наследников 

Юсуф Алекперов, сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова, возглавил рейтинг Forbes богатейших наследников российских миллиардеров, его наследство составляет $29,5 млрд.

Вторую строчку занимают двое детей основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $14,15 млрд на каждого). Третье место в рейтинге заняли дочь и сын основателя "Еврохима" Андрея Мельниченко (по $10,2 млрд на каждого).

В десятку богатейших наследников вошли дети Сулеймана Керимова, наследники владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина, дети совладельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Геннадия Тимченко, а также дети основателя "Фосагро" и другие.

