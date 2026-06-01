«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня отмечается Международный день защиты детей - один из самых добрых, вдохновляющих и значимых праздников во всем мире.

Это не просто радостное событие, наполненное смехом, веселыми мероприятиями и подарками, но и прежде всего серьезный призыв к взрослым, манифест о нашей колоссальной ответственности за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.

Этот день призывает общество задуматься о том, насколько важно оберегать права подрастающего поколения и создавать условия для его благополучия. Ведь именно в ранние годы закладывается фундамент будущего любой страны, ее надежда и продолжение. Окружая их искренней заботой, любовью и поддержкой сегодня, мы помогаем им вырасти гармоничными личностями, которые со временем станут сознательными гражданами своего государства и любящими родителями.

В Международный день защиты детей мы решили узнать мнение как самих виновников торжества, так и их родителей. Мы спросили у детей, о чём они мечтают и что в их понимании означает настоящее счастливое детство. У старшего же поколения мы поинтересовались, какой главный совет они дали бы своим сыновьям и дочерям, а также чем их собственное детство отличается от детства современных детей.

Большинство опрошенных ребят признались, что очень хотят получить новый смартфон. Также многие отметили, что были бы рады не ходить в школу, и чтобы родители не запрещали им подолгу играть в гаджеты.

Родители, в свою очередь, поделились совсем другими желаниями. Многие из них хотят видеть своих детей более расслабленными, уверенными в себе и счастливыми. Они мечтают о том, чтобы их чада не боялись идти к своим целям, верили в собственные силы и смело следовали за мечтами.

