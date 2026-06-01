Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году

Южная Корея продолжает реализацию масштабной реформы, направленной на полный отказ от разведения и забоя собак для употребления в пищу.

За последние два года в стране прекратили работу более 80 процентов специализированных ферм, а оставшиеся хозяйства должны закрыться до конца текущего года. Полный запрет на разведение собак для мясной индустрии и их забой вступит в силу в феврале 2027 года.

Соответствующий закон был принят в 2024 году, власти предусмотрели для представителей отрасли трехлетний переходный период, чтобы владельцы предприятий могли завершить деятельность или переориентировать бизнес на другие направления.

Обсуждение инициативы сопровождалось активным сопротивлением со стороны участников рынка.

Представители Ассоциации производителей собачьего мяса заявляли, что в отрасли заняты около миллиона человек, а количество потребителей данной продукции превышает десять миллионов. Они настаивали на выплате компенсаций за каждое животное и предупреждали о серьезных последствиях для фермеров в случае закрытия бизнеса.

Стоит отметить, что традиция употребления собачьего мяса на Корейском полуострове имеет многовековую историю. По мнению исследователей, ее корни уходят в период между шестым и вторым тысячелетиями до нашей эры. В разные эпохи существовало поверье, что такие блюда помогают легче переносить летнюю жару и повышают выносливость организма.

Однако в последние годы отношение общества к этой практике заметно изменилось. Согласно опросу, проведенному в 2022 году, почти две трети жителей страны выступали против употребления собачьего мяса.

Одновременно увеличивалось число семей, содержащих собак в качестве домашних питомцев, если в 2010 году животных держали около 16 процентов граждан, то к 2022 году этот показатель достиг 25 процентов.

Исследование Animal Welfare Awareness, проведенное в 2024 году в Сеуле, также продемонстрировало высокий уровень общественной поддержки отказа от данной практики. По его данным, 94 процента респондентов не употребляют собачье мясо, а 93 процента заявили, что не планируют делать этого в будущем.