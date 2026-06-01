 Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году

Джамиля Суджадинова11:32 - Сегодня
Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году

Южная Корея продолжает реализацию масштабной реформы, направленной на полный отказ от разведения и забоя собак для употребления в пищу. 

За последние два года в стране прекратили работу более 80 процентов специализированных ферм, а оставшиеся хозяйства должны закрыться до конца текущего года. Полный запрет на разведение собак для мясной индустрии и их забой вступит в силу в феврале 2027 года.

Соответствующий закон был принят в 2024 году, власти предусмотрели для представителей отрасли трехлетний переходный период, чтобы владельцы предприятий могли завершить деятельность или переориентировать бизнес на другие направления.

Обсуждение инициативы сопровождалось активным сопротивлением со стороны участников рынка.

Представители Ассоциации производителей собачьего мяса заявляли, что в отрасли заняты около миллиона человек, а количество потребителей данной продукции превышает десять миллионов. Они настаивали на выплате компенсаций за каждое животное и предупреждали о серьезных последствиях для фермеров в случае закрытия бизнеса.

Стоит отметить, что традиция употребления собачьего мяса на Корейском полуострове имеет многовековую историю. По мнению исследователей, ее корни уходят в период между шестым и вторым тысячелетиями до нашей эры. В разные эпохи существовало поверье, что такие блюда помогают легче переносить летнюю жару и повышают выносливость организма.

Однако в последние годы отношение общества к этой практике заметно изменилось. Согласно опросу, проведенному в 2022 году, почти две трети жителей страны выступали против употребления собачьего мяса.

Одновременно увеличивалось число семей, содержащих собак в качестве домашних питомцев, если в 2010 году животных держали около 16 процентов граждан, то к 2022 году этот показатель достиг 25 процентов.

Исследование Animal Welfare Awareness, проведенное в 2024 году в Сеуле, также продемонстрировало высокий уровень общественной поддержки отказа от данной практики. По его данным, 94 процента респондентов не употребляют собачье мясо, а 93 процента заявили, что не планируют делать этого в будущем.

Поделиться:
406

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в официальной церемонии открытия 31-го Бакинского ...

Политика

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

Спорт

Конец сезона и шансы в Еврокубках

Общество

Авиакомпания FLYONE Asia начала выполнение регулярных рейсов в аэропорты Баку и ...

В мире

Украинские гимнастки закрыли глаза и уши во время исполнения гимнов России и Беларуси - ВИДЕО

Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕАЭС

Взвешенная внешняя политика открыла Армении доступ к мировому рынку вооружений, утверждает Пашинян

В Польше хотят запретить содержание собак и кошек на привязи

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

США вывели из строя торговое судно при попытке прорыва блокады иранских портов

США могут вывести войска с баз на Ближнем Востоке после конфликта с Ираном

Последние новости

Украинские гимнастки закрыли глаза и уши во время исполнения гимнов России и Беларуси - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕАЭС

Сегодня, 13:27

Взвешенная внешняя политика открыла Армении доступ к мировому рынку вооружений, утверждает Пашинян

Сегодня, 13:15

Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели

Сегодня, 13:04

BP начала добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ

Сегодня, 12:58

В Губе в собственном доме обнаружено тело 15-летней школьницы

Сегодня, 12:55

В Польше хотят запретить содержание собак и кошек на привязи

Сегодня, 12:50

Иран обсуждает с США механизм выделения средств для компенсации ущерба

Сегодня, 12:48

В Баку девочка-подросток выпала из окна 7-го этажа

Сегодня, 12:42

Кувейт заявил, что оставляет за собой право на ответные меры после атак Ирана

Сегодня, 12:38

В мае в токсикологию поступили 85 человек с отравлениями: 2 пациента умерли

Сегодня, 12:35

Петер Мадьяр пригрозил президенту импичментом

Сегодня, 12:30

МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

Сегодня, 12:27

Россия ограничивает ввоз рыбы из Армении

Сегодня, 12:17

Премьер-министр Грузии принял министра обороны Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 11:53

СК Армении раскрыл подготовку убийства Пашиняна

Сегодня, 11:50

Jony может заработать миллионы на волне вирусного фруктового хайпа

Сегодня, 11:43

В Азербайджане за два дня изъяли партию оружия и боеприпасов

Сегодня, 11:38

Пашинян заявил, что Армения намерена налаживать отношения с Турцией

Сегодня, 11:33

Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году

Сегодня, 11:32
Все новости
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о техСегодня, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55