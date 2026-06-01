Jony может заработать миллионы на волне вирусного фруктового хайпа

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) может стать главным героем необычной рекламной кампании, связанной с продажей клубники.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что популярный артист согласился на сотрудничество после неожиданного всплеска популярности роликов, созданных с помощью искусственного интеллекта - весной 2026 года соцсети заполнили вирусные видео, в которых очеловеченные фрукты разыгрывают драматические истории под песню Jony «Камин». Особую популярность получили сюжеты о любовных треугольниках, изменах и семейных конфликтах.

Как утверждает Mash, рекламное соглашение рассчитано на три месяца, а сумма контракта достигает 150 миллионов рублей (более 3,5 млн манатов). В рамках кампании исполнителю предстоит принять участие в фотосессии с ящиками клубники, а также записать короткий рекламный ролик со слоганом: «Я - клубника, ты - клубника».

Отмечается, что обсуждение финальных условий сделки начнётся после завершения гастрольного тура певца, который заканчивается сегодня - 1 июня.

