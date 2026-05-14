Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

Каспий медленно отступает от своих берегов - и вместе с водой регион теряет экологическое равновесие, экономическую устойчивость и ощущение предсказуемого будущего.

То, что еще недавно воспринималось как естественные колебания уровня моря, сегодня все чаще рассматривается как одно из наиболее тревожных последствий глобального изменения климата.

Обмеление крупнейшего замкнутого водоема мира обсуждается уже несколько лет, однако в последние годы изменения стали фиксироваться в режиме реального времени - смещается береговая линия и сокращаются прибрежные зоны, мелеют порты и ухудшаются условия судоходства, деградируют нерестилища и нарушаются миграционные маршруты птиц, деградируют уникальные природные территории.

На фоне роста температур, снижения речного стока и усиливающегося водопользования Каспий становится все более уязвимым. По оценкам исследователей, последствия этого процесса могут оказаться значительно масштабнее, чем предполагалось еще несколько лет назад.

Когда берег наступает на море

Наиболее заметные изменения наблюдаются в северной части Каспия. Последние экспедиции фиксируют сокращение площади акватории и формирование новых участков суши. По оценкам исследовательских групп, уровень моря продолжает снижаться, а изменения ландшафта становятся все заметнее - площадь островов за последние годы увеличилась в два–три раза, на уже существующих и вновь формирующихся участках суши фиксируется активный прирост береговой линии.

В Институте океанологии Российской академии наук (РАН) отмечают тенденцию прогрессирующего падения уровня Каспийского моря. «Очевидно пока одно - уровень моря продолжает падать», - отмечает начальник экспедиции, младший научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии РАН Иван Ермаков.

Процессы указывают на то, что Каспий продолжает отступать, а бывшие мелководья постепенно превращаются в полноценные участки суши. Для Северного Каспия это особенно болезненный процесс - с 2020 года уровень воды здесь снижается примерно на 30 см ежегодно. А в июле 2025 года российские ученые зафиксировали исторический минимум - море опустилось ниже всех предыдущих значений за всю историю наблюдений.

Каспий, в отличие от морей, имеющих связь с Мировым океаном, представляет собой замкнутую систему. Его водный баланс полностью зависит от притока речных вод и испарения с поверхности. Аномальная жара и малоснежные зимы стремительно ускоряют испарение с поверхности моря. В условиях потепления испарение начинает доминировать, тогда как реки, такие как Волга - главный источник питания Каспия - мелеют.

Из-за небольшой глубины даже сравнительно незначительное снижение уровня воды быстро меняет очертания побережья, влияет на состояние экосистем и нарушает природный баланс региона. Специалисты указывают, что изменение береговой линии и сокращение площади акватории могут повлиять на водный баланс, состояние дельты Волги и биоразнообразие региона.

Последствия – экологические…

Снижение уровня воды уже оказывает влияние на экосистемы - отмечаются изменения в состоянии дельты Волги, сокращение нерестилищ, ухудшение условий для водных экосистем. Одним из наиболее чувствительных индикаторов остается биологическое разнообразие моря. Каспийский тюлень - эндемичный вид, обитающий исключительно в акватории Каспия. Его состояние традиционно рассматривается как один из ключевых индикаторов здоровья всей морской экосистемы: стабильная популяция свидетельствует о балансе природной среды, тогда как ее сокращение указывает на системные нарушения.

В последние годы на отдельных участках побережья зафиксированы случаи массовой гибели животных. Заметный рост случаев гибели животных наблюдался на побережье Казахстана – на днях директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов заявил, что количество обнаруженных туш достигло около 300. По его словам, реальные масштабы могут быть выше, поскольку часть побережья труднодоступна и не поддается полному обследованию.

Специалист подчеркивает, что отдельные участки приходится обследовать вручную, и уже в ходе таких выездов фиксируются десятки погибших животных за короткий промежуток времени. Информацию о случаях гибели передают в уполномоченные органы и местные администрации, после чего организуются работы по утилизации туш в соответствии с установленными процедурами.

Подобные эпизоды не единичны. Осенью прошлого года массовая гибель каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана, фиксировалась на различных участках побережья. Тогда же сообщалось о гибели птиц, включая чаек. В ноябре прошлого года специалисты рассматривали инфекционные заболевания как одну из вероятных причин.

Подобные эпизоды фиксируются и в отношении перелетных птиц на побережье Азербайджана. В отдельных случаях речь идет о массовой гибели водоплавающих птиц. Исследования причин варьируются от инфекционных факторов до сокращения кормовой базы и воздействия климатических изменений. Например, в феврале этого года в Хачмазском районе Азербайджана наблюдалась массовая гибель водоплавающих птиц семейства поганковых. Эти виды ежегодно прилетают в нашу страну на зимовку. В районе села Ниязабад на протяжении нескольких километров побережья были обнаружены тысячи погибших особей. Подобные находки фиксировались также в Баку и на других прибрежных территориях. Хотя первоначально рассматривались различные версии, последующие исследования не выявили признаков инфекционных заболеваний. В результате специалисты стали чаще связывать происходящее с сочетанием природных факторов, включая нехватку кормовой базы и воздействие климатических изменений.

В марте аналогичные случаи имели место в прибрежной зоне Лянкярана, где обнаружили массовую гибель морских бакланов. Птицы были найдены на разных участках берега, в том числе у подножия каменных массивов. По наблюдениям местных жителей, подобные явления отличаются от прежних сезонных эпизодов. По мнению специалистов, массовая гибель птиц, питающихся морской рыбой, может быть связана с комплексом факторов - от изменения экосистемы и загрязнения воды до климатического давления на кормовую базу.

…И экономические

Обмеление моря вызывает сложности для судоходства и портовой инфраструктуры, включая необходимость регулярных дноуглубительных работ. К примеру, Волго-Каспийский морской судоходный канал нуждается в постоянных дноуглубительных работах, чтобы сохранять необходимую глубину.

Отдельное направление проблемы связано с прибрежной зоной Баку, которая десятилетиями испытывала интенсивную антропогенную нагрузку. Сегодня ее последствия становятся все более очевидными.

Снижение уровня воды визуально обнажило участки загрязнения и устаревшие конструкции, ранее скрытые под водой. При этом часть техногенных объектов продолжает оказывать воздействие на экосистему. Особенно уязвимой остается Бакинская бухта, где снижение уровня воды визуально обнажило ранее скрытые проблемные зоны - металлические конструкции, загрязненные участки дна и следы многолетнего техногенного воздействия. При этом часть загрязнений и инфраструктурных объектов остается под водой, продолжая оказывать скрытое влияние на состояние акватории. Ситуация затрагивает не только экологию, но и качество городской среды: прибрежная зона как важное общественное пространство, постепенно теряет устойчивость и привлекательность. Эксперты отмечают, что дальнейшее накопление экологического ущерба повышает риски ухудшения состояния водной среды, сокращения биоразнообразия и дополнительной нагрузки на прибрежные территории. В результате Бакинская бухта сегодня рассматривается как зона комплексного экологического давления, требующая системного восстановления и снижения накопленного техногенного воздействия.

Азербайджан включил проблему в число государственных приоритетов. Речь идет о Комплексном плане мероприятий на 2025–2030 годы. Масштабная программа, рассчитанная до 2030 года, охватывает демонтаж аварийных платформ, эстакад, причальных мостов, ликвидированных и законсервированных нефтяных скважин, подъем затонувших и полузатонувших судов, а также проведение комплексных реабилитационных работ в прибрежной зоне. Одновременно усиливается акцент на превентивных мерах - недопущении дальнейшей деградации прибрежных территорий и снижении нагрузки на морскую экосистему, которая уже функционирует в условиях климатического и антропогенного стресса.

Дополнительные последствия носят социально-экономический характер. Под угрозой оказываются рыболовство, занятость в прибрежных регионах и устойчивость локальных экономик. Эксперты также отмечают риски роста безработицы, усиления миграционных процессов и ухудшения санитарной ситуации.

Война как дополнительный фактор риска

Дополнительные риски для экологической безопасности Каспийское море усиливаются на фоне геополитической напряженности в регионе. Сообщения о ракетных ударах по объектам военной инфраструктуры на прикаспийском пространстве в марте этого года актуализировали вопрос уязвимости одной из наиболее чувствительных морских экосистем. Каспий является замкнутой водной системой и это означает, что последствия возможного загрязнения накапливаются внутри акватории, а процессы естественного восстановления протекают значительно медленнее, чем в открытых морях. В таких условиях даже локальные инциденты, включая потенциальные разливы нефтепродуктов или повреждение инфраструктуры, могут иметь долгосрочные экологические последствия и трансграничный характер, затрагивая все прикаспийские государства.

«Жить с водой»: о чем говорит международный опыт

Проблема деградации морских и замкнутых водных систем носит глобальный характер. Международный опыт показывает, что восстановление таких экосистем требует длительных и комплексных программ. В особенности, очистка и восстановление морских акваторий - неизбежный этап развития нефтегазовых регионов. Для прибрежных государств с длительной историей добычи углеводородов экологическая реабилитация становится не разовой акцией, а системной государственной политикой.

Северное море

Один из самых показательных кейсов экологического регулирования в нефтегазовых акваториях. Страны региона - особенно Норвегия и Великобритания - ввели строгие правила вывода из эксплуатации морских платформ: компании обязаны демонтировать инфраструктуру, очищать акваторию и финансировать восстановление среды. Это стало стандартом экологической ответственности в офшорной добыче.

Балтийское море

Пример международного экологического сотрудничества между множеством стран. Через систему HELCOM государства региона координируют снижение промышленных сбросов, контроль эвтрофикации (насыщение водоемов биогенными элементами) и мониторинг состояния моря. Несмотря на медленный характер восстановления, регион демонстрирует устойчивое улучшение по ряду показателей.

Мексиканский залив

После крупных нефтяных аварий были значительно усилены стандарты промышленной безопасности и экологического контроля. Введены обязательные системы мониторинга, технологии быстрого реагирования на разливы нефти и долгосрочные программы восстановления морских экосистем.

Рейн

Программа «Рейн-2020» стала одним из наиболее успешных трансграничных экологических проектов. Снижение промышленных сбросов и модернизация очистных систем существенно улучшили качество воды, что напрямую повлияло и на состояние прилегающих морских акваторий, включая Северное море.

Персидский залив

Страны региона в последние годы реализовывали программы по снижению последствий интенсивной нефтедобычи и модернизации прибрежной инфраструктуры. Особое внимание уделялось ликвидации старых нефтяных объектов и контролю за состоянием морской среды.

Аральское море

Примечателен положительный опыт Казахстана по увеличению объема воды в Северном Аральском море. Трагедия Аральского моря, столкнувшегося с сильным обмелением, привела к ряду экологических проблем. Казахстан более 20 лет серьезно работает над проблемой, благодаря чему удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объём воды – почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами с 2023 года объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров. Примечательно, что этих показателей планировалось добиться только в 2029 году.

Также для сохранения Северного Арала рассматривается увеличение высоты Кокаральской плотины на 2 метра и строительства гидроузла для стабилизации уровня воды в озерных системах Акшатау и Камыстыбас. Проект направлен на увеличение объема и улучшение качества воды в Северном Арале, восстановление дельты реки Сырдарья, снижение выноса солевых отложений со дна моря, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и улучшение условий жизни местных жителей.

Общий вывод международной практики заключается в том, что восстановление водных экосистем возможно лишь при сочетании межгосударственного сотрудничества, контроля водопользования и долгосрочных экологических программ.

Только сообща

Проблема Каспия все чаще поднимается на международном уровне. Вопросы его защиты обсуждаются в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, а также в экологических инициативах при поддержке ООН.

Необходимость совместных действий неоднократно подчеркивалась на уровне политического диалога прикаспийских государств. Лидеры региона указывают на нарастающие риски и необходимость координации усилий для предотвращения дальнейшей деградации экосистемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, акцентировал внимание на стремительном обмелении Каспийского моря. «Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», - заявил азербайджанский лидер.

Обеспокоенность обмелением Каспия выражал и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что ситуация с обмелением моря приближается к экологической катастрофе. «Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение», - заявил он, выступая на XII саммите Организации тюркских государств 7 октября в Габале. Он призвал тюркские государства объединить усилия в направлении улучшения состояния Каспия, «разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы».

Проблема обмеления Каспия рассматривалась сегодня и в ходе 1-й Генеральной Ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга (Global South NGO Platform – GSNP) в Баку. «Снижение уровня воды в Каспийском море в последние годы создает все возрастающие экологические, экономические и социальные риски для прибрежных сообществ, экосистем, транспортных связей и региональной инфраструктуры», - заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев. Он отметил, что более 55% населения мира проживает в городах, и прогнозируется, что к 2050 году эта цифра достигнет примерно 70%.

«Сегодня дискуссии о климатической миграции актуальны как никогда. Согласно прогнозам Всемирного банка, если не будут приняты достаточные меры по борьбе с изменением климата и развитию, к 2050 году более 260 млн человек могут быть вынуждены мигрировать внутри своих стран в результате влияния изменения климата. Этот вопрос имеет особое значение для регионов, сталкивающихся с нехваткой воды и экологической деградацией", - подчеркнул он.

***

Ситуация в Каспийском море отражает сложное взаимодействие климатических и антропогенных факторов. Снижение уровня воды, трансформация экосистем и растущая нагрузка на инфраструктуру формируют долгосрочные вызовы для всех прикаспийских государств.

Эксперты сходятся во мнении, что масштабных инженерных решений, способных полностью компенсировать потери воды, в настоящее время не существует. Основными направлениями остаются сокращение выбросов парниковых газов, рациональное управление водными ресурсами, усиление экологического мониторинга и ограничение неконтролируемой хозяйственной деятельности.

Учитывая уникальность и хрупкость этой экосистемы, становится очевидно, что ее состояние приближается к критической черте. Дальнейшая динамика будет зависеть от природных условий ближайших лет и эффективности совместных мер реагирования – способности прикаспийских государств выстроить долгосрочное сотрудничество в сфере экологической безопасности и устойчивого управления общими ресурсами.

Судьба Каспия сегодня - это вопрос не только экологии, но и общей ответственности за природное наследие региона. Именно решения, принимаемые сейчас, определят, каким это море останется для будущих поколений.