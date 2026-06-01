Пашинян заявил, что Армения намерена налаживать отношения с Турцией

Армения будет работать над налаживанием взаимоотношений с Турцией и Азербайджаном, чтобы достичь политики уравновешивания.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

В ходе прямого эфира в своих социальных сетях глава правительства выступил на тему внешней политики. На столе перед премьером Армении находились весы с шестью чашами. «Сегодня мы серьезно работаем с целью налаживания взаимоотношений с Турцией и Азербайджаном. Я уверен, что мы достигнем этой цели. Это означает, что уравновешенная внешняя политика достигнет того, что создание новых возможностей для Армении будет означать создание государства другого уровня», - сказал Пашинян.

Источник: ТАСС