 Конец сезона и шансы в Еврокубках | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Конец сезона и шансы в Еврокубках

First News Media11:15 - Сегодня
Конец сезона и шансы в Еврокубках

Завершившийся сезон азербайджанской футбольной Премьер-лиги оставил после себя много эмоций и неожиданностей.

Во-первых, стоит выделить золотой дубль бакинского клуба «Сабах». Подопечные Вальдаса Дамбраускаса показали футбол высокого уровня и вполне заслуженно завоевали золотые медали как в кубке, так и в чемпионате страны. Теперь команду ждет квалификация Лиги Чемпионов УЕФА. Турнир, в котором «совы» сыграют впервые. Уже известны потенциальные соперники «Сабаха» по первому квалификационному раунду, откуда команде предстоит начать свой новый непростой путь. Это - «Шемрок Роверс» (Ирландия), KuPS (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Флора» (Эстония), «Нью-Сентс» (Уэльс), «Ларн» (Северная Ирландия), «Петрокуб» (Молдова). Тут среди команд есть и коллектив, игравший в прошедшем сезоне в основном этапе турнира. Речь идет о казахстанском «Кайрате». Жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Сами же матчи пройдут 9-16 июля. Если вспомнить историю выступления «Сабаха» в еврокубках, то команде предстоит сыграть в них в четвертый раз подряд. Пока что коллектив не выходил в финальный этап. В прошедшем сезоне команда весьма обидно уступила в Лиге Европы по сумме двух встреч словенской «Целе», пропустив мяч на последних секундах первой домашней встречи, который в итоге и сыграл свою роль в итоговом результате. Далее в Лиге Конференций бакинская команда одолела молдавский «Петрокуб», но затем проиграла болгарскому «Левски». Теперь же для того, чтобы выйти в основной турнир Лиги Чемпионов, пожопечным Дамбраускаса необходимо одолеть всех своих соперников по квалификации. Та игра, которая коллектив показывал по ходу сезона, заслуживает большого уважения. «Совы» опередили «Карабах», выдавший великолепный сезон в Европе. Но, впереди Лига Чемпионов, тут соперники другого ранга. Это команды, также ставшие лучшими в своих чемпионатах, потому, следует подойти к этому старту весьма собранно и с большой ответственностью.

ВАЛЬДАС ДАМРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Азербайджанская лига – очень трудная. Оставить позади себя команду, выступавшую в Лиге чемпионов, и стать чемпионом – непростое дело. Поэтому благодарю весь наш коллектив, начиная от уборщицы и заканчивая президентом».

Правда, в случае неудачного исхода компании ЛЧ, «Сабах» имеет хорошие шансы выйти в финальный этап и других турниров, в частности, Лиги Европы и Лиги Конференций. Именно в квалификации этих турниров стартуют другие наши представители.


«Карабах» спустя долгое время не сыграет в Лиге чемпионов. Подопечным Гурбана Гурбанова предстоит стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где агдамцы попали в число «сеяных» команд вместе с венгерским «Ференцварошем», киевским «Динамо», хорватским «Хайдуком», болгарским ЦСКА и молдавским «Шерифом». В несеяной корзине оказались «Жилина» (Словакия), «Воеводина» (Сербия), «Университатя» (Клуж, Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия). Кто же точно сыграет против «скакунов» мы узнаем 16 июня. Не так давно на одной из пресс-конференций Гурбан Гурбанов ответил на вопрос относительно того, сможет ли его команда выйти в финал Лиги Европы после столь впечатляющего сезона в Лиге Чемпионов.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Это хорошая мечта. Лига Европы - младший брат Лиги чемпионов. Чтобы сформировать такую команду, нужно время. Но мы будем стараться и делать все возможное, чтобы пройти как можно дальше».

В целом, завершившийся сезон закалил агдамцев, которые уже попробовали на вкус борьбу на равных с грандами европейского футбола. Несмотря на то, что команда осталась без трофеев на Родине, она подарила нам эмоции, которых прежде мы еще никогда не испытывали.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Было время, когда мы только мечтали о групповом этапе Лиги чемпионов. А эти футболисты смогли добиться большего. Этот сезон нельзя называть неудачным. Семь-восемь месяцев в Азербайджане ощущался большой футбол. После матчей мне рассказывали, что в ресторанах и в центре города устанавливали большие экраны и люди смотрели наши игры. Это была большая радость для футбола. Мы с уважением относимся к другим видам спорта, но футбол смотрит весь мир. И у нас были хорошие результаты. Поэтому называть этот сезон неудачным нам не к лицу».

В Лиге Конференций страну должны были представлять «Туран-Товуз» и «Нефтчи». Однако, накануне мы узнали весьма неприятную новость. Товузцев могут исключить из турнира в связи с тем, что в 7 лет назад было установлено, что группа из семи игроков команды участвовала в договорных матчах. Клуб из Товуза планирует обратиться во все возможные инстанции в надежде снять этот запрет. Команда не играла на европейской арене уже 32 года, и было бы обидно, пропустить данный турнир после столь долгой паузы, в ходе которой команда даже покидала высшую лигу азербайджанского футбола. Главный тренер Курбан Бердыев придал этому коллективу новые силы, благодаря чему товузцы завоевали бронзовые награды чемпионата. В случае дисквалификации товузцев заменит «Зиря». Изначально «Туран-Товузу» предстояло стартовать во втором раунде, где были известны его возможные соперники: «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Рапид» (Австрия), «Панатинаикос» (Греция), «Лудогорец» (Болгария), ФКСБ (Румыния), «Ракув» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), АЕК (Кипр), «Башакшехир» (Турция), «Риека» (Хорватия), «ЧФР Клуж» (Румыния), ХИК (Финляндия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Бранн» (Норвегия), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Градец-Кралове» (Чехия), «Аустрия» (Австрия), «Катовице» (Польша), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Нордшелланд» (Норвегия), «Тобол» (Казахстан), «Аполлон» (Кипр), «Хиберниан» (Шотландия), «ХБ Торсхавн» (Фареры) и «Сьон» (Швейцария).

Бакинский «Нефтчи», завершивший чемпионат на четвертом месте, стартует с первого раунда. Его определившимися потенциальными соперниками являются: «Вележ» (Босния и Герцеговина), «Виртус» (Сан-Марино), «Лиепая» (Латвия), «Ильвес» (Финляндия), «Санта-Колома» (Андорра), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Богемианс» (Ирландия), «Гленторан» (Северная Ирландия), «Стьярнан» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Интер Турку» (Финляндия), «Малишева» (Косово), «Елимай» (Казахстан), «Динамо Сити» (Албания), «Хегельманн» (Литва), «Пенибонт» (Уэльс), «НСИ Рунавик» (Фареры), «Силекс» (Северная Македония), «Морнар» (Черногория), «Марсашлокк» (Мальта), «Нымме Калью» (Эстония), «Карнарфон Таун» (Уэльс), «Мондорф-ле-Бен» (Люксембург), «Петровац» (Черногория) и «УНА Штрассен» (Люксембург). Жеребьевка первого раунда пройдет 16 июня, а второго- 17 июня. Что касается самих матчей, то «Нефтчи» сыграет 9 и 16 июля, а команда, стартующая со второго раунда, проведет свои матчи 23 и 30 июля. Что хочется сказать в конце? Мы вновь будем надеяться, что спустя несколько лет, сможем увидеть в финальной стадии как минимум две команды, как это было тогда, когда на внутренней арене борьбу за медали вели «Карабах» и «Габала». Габалинцы играли в групповом раунде наряду с агдамцами. Мы вновь хотим пережить те эмоции и увидеть результаты даже лучше предыдущих. Но, конечно было бы прекрасно, если бы в основной этап вышли сразу четыре коллектива. Реально ли это, или это нечто из области фантастики? Покажет время и игры, за которыми мы будем так яростно наблюдать этим летом.

ЭМИН АХМЕДОВ

Поделиться:
544

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в официальной церемонии открытия 31-го Бакинского ...

Политика

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

Спорт

Конец сезона и шансы в Еврокубках

Общество

Авиакомпания FLYONE Asia начала выполнение регулярных рейсов в аэропорты Баку и ...

Спорт

Конец сезона и шансы в Еврокубках

ЧЕ по мини-футболу: Cборная Азербайджана сегодня встретится с Казахстаном

Массовая авария на старте гонки в Монце привела к потере 8 автомобилей

Азербайджанские дзюдоисты выиграли четыре медали в финальный день Кубка Европы

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Футболисты «Реала» не вошли в состав сборной Испании для участия в ЧМ-2026

Азербайджанские дзюдоисты выиграли четыре медали в финальный день Кубка Европы

Михаил Шайдоров заявил об отсутствии зарплаты после олимпийской победы - ВИДЕО 

Легкоатлетки Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате малых стран

Последние новости

Украинские гимнастки закрыли глаза и уши во время исполнения гимнов России и Беларуси - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕАЭС

Сегодня, 13:27

Взвешенная внешняя политика открыла Армении доступ к мировому рынку вооружений, утверждает Пашинян

Сегодня, 13:15

Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели

Сегодня, 13:04

BP начала добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ

Сегодня, 12:58

В Губе в собственном доме обнаружено тело 15-летней школьницы

Сегодня, 12:55

В Польше хотят запретить содержание собак и кошек на привязи

Сегодня, 12:50

Иран обсуждает с США механизм выделения средств для компенсации ущерба

Сегодня, 12:48

В Баку девочка-подросток выпала из окна 7-го этажа

Сегодня, 12:42

Кувейт заявил, что оставляет за собой право на ответные меры после атак Ирана

Сегодня, 12:38

В мае в токсикологию поступили 85 человек с отравлениями: 2 пациента умерли

Сегодня, 12:35

Петер Мадьяр пригрозил президенту импичментом

Сегодня, 12:30

МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

Сегодня, 12:27

Россия ограничивает ввоз рыбы из Армении

Сегодня, 12:17

Премьер-министр Грузии принял министра обороны Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 11:53

СК Армении раскрыл подготовку убийства Пашиняна

Сегодня, 11:50

Jony может заработать миллионы на волне вирусного фруктового хайпа

Сегодня, 11:43

В Азербайджане за два дня изъяли партию оружия и боеприпасов

Сегодня, 11:38

Пашинян заявил, что Армения намерена налаживать отношения с Турцией

Сегодня, 11:33

Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году

Сегодня, 11:32
Все новости
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о техСегодня, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55