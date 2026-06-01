Конец сезона и шансы в Еврокубках

Завершившийся сезон азербайджанской футбольной Премьер-лиги оставил после себя много эмоций и неожиданностей.

Во-первых, стоит выделить золотой дубль бакинского клуба «Сабах». Подопечные Вальдаса Дамбраускаса показали футбол высокого уровня и вполне заслуженно завоевали золотые медали как в кубке, так и в чемпионате страны. Теперь команду ждет квалификация Лиги Чемпионов УЕФА. Турнир, в котором «совы» сыграют впервые. Уже известны потенциальные соперники «Сабаха» по первому квалификационному раунду, откуда команде предстоит начать свой новый непростой путь. Это - «Шемрок Роверс» (Ирландия), KuPS (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Флора» (Эстония), «Нью-Сентс» (Уэльс), «Ларн» (Северная Ирландия), «Петрокуб» (Молдова). Тут среди команд есть и коллектив, игравший в прошедшем сезоне в основном этапе турнира. Речь идет о казахстанском «Кайрате». Жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Сами же матчи пройдут 9-16 июля. Если вспомнить историю выступления «Сабаха» в еврокубках, то команде предстоит сыграть в них в четвертый раз подряд. Пока что коллектив не выходил в финальный этап. В прошедшем сезоне команда весьма обидно уступила в Лиге Европы по сумме двух встреч словенской «Целе», пропустив мяч на последних секундах первой домашней встречи, который в итоге и сыграл свою роль в итоговом результате. Далее в Лиге Конференций бакинская команда одолела молдавский «Петрокуб», но затем проиграла болгарскому «Левски». Теперь же для того, чтобы выйти в основной турнир Лиги Чемпионов, пожопечным Дамбраускаса необходимо одолеть всех своих соперников по квалификации. Та игра, которая коллектив показывал по ходу сезона, заслуживает большого уважения. «Совы» опередили «Карабах», выдавший великолепный сезон в Европе. Но, впереди Лига Чемпионов, тут соперники другого ранга. Это команды, также ставшие лучшими в своих чемпионатах, потому, следует подойти к этому старту весьма собранно и с большой ответственностью.

ВАЛЬДАС ДАМРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Азербайджанская лига – очень трудная. Оставить позади себя команду, выступавшую в Лиге чемпионов, и стать чемпионом – непростое дело. Поэтому благодарю весь наш коллектив, начиная от уборщицы и заканчивая президентом».

Правда, в случае неудачного исхода компании ЛЧ, «Сабах» имеет хорошие шансы выйти в финальный этап и других турниров, в частности, Лиги Европы и Лиги Конференций. Именно в квалификации этих турниров стартуют другие наши представители.



«Карабах» спустя долгое время не сыграет в Лиге чемпионов. Подопечным Гурбана Гурбанова предстоит стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где агдамцы попали в число «сеяных» команд вместе с венгерским «Ференцварошем», киевским «Динамо», хорватским «Хайдуком», болгарским ЦСКА и молдавским «Шерифом». В несеяной корзине оказались «Жилина» (Словакия), «Воеводина» (Сербия), «Университатя» (Клуж, Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия). Кто же точно сыграет против «скакунов» мы узнаем 16 июня. Не так давно на одной из пресс-конференций Гурбан Гурбанов ответил на вопрос относительно того, сможет ли его команда выйти в финал Лиги Европы после столь впечатляющего сезона в Лиге Чемпионов.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Это хорошая мечта. Лига Европы - младший брат Лиги чемпионов. Чтобы сформировать такую команду, нужно время. Но мы будем стараться и делать все возможное, чтобы пройти как можно дальше».

В целом, завершившийся сезон закалил агдамцев, которые уже попробовали на вкус борьбу на равных с грандами европейского футбола. Несмотря на то, что команда осталась без трофеев на Родине, она подарила нам эмоции, которых прежде мы еще никогда не испытывали.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Было время, когда мы только мечтали о групповом этапе Лиги чемпионов. А эти футболисты смогли добиться большего. Этот сезон нельзя называть неудачным. Семь-восемь месяцев в Азербайджане ощущался большой футбол. После матчей мне рассказывали, что в ресторанах и в центре города устанавливали большие экраны и люди смотрели наши игры. Это была большая радость для футбола. Мы с уважением относимся к другим видам спорта, но футбол смотрит весь мир. И у нас были хорошие результаты. Поэтому называть этот сезон неудачным нам не к лицу».

В Лиге Конференций страну должны были представлять «Туран-Товуз» и «Нефтчи». Однако, накануне мы узнали весьма неприятную новость. Товузцев могут исключить из турнира в связи с тем, что в 7 лет назад было установлено, что группа из семи игроков команды участвовала в договорных матчах. Клуб из Товуза планирует обратиться во все возможные инстанции в надежде снять этот запрет. Команда не играла на европейской арене уже 32 года, и было бы обидно, пропустить данный турнир после столь долгой паузы, в ходе которой команда даже покидала высшую лигу азербайджанского футбола. Главный тренер Курбан Бердыев придал этому коллективу новые силы, благодаря чему товузцы завоевали бронзовые награды чемпионата. В случае дисквалификации товузцев заменит «Зиря». Изначально «Туран-Товузу» предстояло стартовать во втором раунде, где были известны его возможные соперники: «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Рапид» (Австрия), «Панатинаикос» (Греция), «Лудогорец» (Болгария), ФКСБ (Румыния), «Ракув» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), АЕК (Кипр), «Башакшехир» (Турция), «Риека» (Хорватия), «ЧФР Клуж» (Румыния), ХИК (Финляндия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Бранн» (Норвегия), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Градец-Кралове» (Чехия), «Аустрия» (Австрия), «Катовице» (Польша), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Нордшелланд» (Норвегия), «Тобол» (Казахстан), «Аполлон» (Кипр), «Хиберниан» (Шотландия), «ХБ Торсхавн» (Фареры) и «Сьон» (Швейцария).

Бакинский «Нефтчи», завершивший чемпионат на четвертом месте, стартует с первого раунда. Его определившимися потенциальными соперниками являются: «Вележ» (Босния и Герцеговина), «Виртус» (Сан-Марино), «Лиепая» (Латвия), «Ильвес» (Финляндия), «Санта-Колома» (Андорра), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Богемианс» (Ирландия), «Гленторан» (Северная Ирландия), «Стьярнан» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Интер Турку» (Финляндия), «Малишева» (Косово), «Елимай» (Казахстан), «Динамо Сити» (Албания), «Хегельманн» (Литва), «Пенибонт» (Уэльс), «НСИ Рунавик» (Фареры), «Силекс» (Северная Македония), «Морнар» (Черногория), «Марсашлокк» (Мальта), «Нымме Калью» (Эстония), «Карнарфон Таун» (Уэльс), «Мондорф-ле-Бен» (Люксембург), «Петровац» (Черногория) и «УНА Штрассен» (Люксембург). Жеребьевка первого раунда пройдет 16 июня, а второго- 17 июня. Что касается самих матчей, то «Нефтчи» сыграет 9 и 16 июля, а команда, стартующая со второго раунда, проведет свои матчи 23 и 30 июля. Что хочется сказать в конце? Мы вновь будем надеяться, что спустя несколько лет, сможем увидеть в финальной стадии как минимум две команды, как это было тогда, когда на внутренней арене борьбу за медали вели «Карабах» и «Габала». Габалинцы играли в групповом раунде наряду с агдамцами. Мы вновь хотим пережить те эмоции и увидеть результаты даже лучше предыдущих. Но, конечно было бы прекрасно, если бы в основной этап вышли сразу четыре коллектива. Реально ли это, или это нечто из области фантастики? Покажет время и игры, за которыми мы будем так яростно наблюдать этим летом.

ЭМИН АХМЕДОВ