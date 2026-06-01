Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

Инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, мы открываем новые транспортные коридоры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил во время своего выступления на официальной церемонии открытия 31-го Бакинского энергетического форума.

Напомнив об успешном функционировании коридора «Восток-Запад», глава государства отметил: «Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора «Восток-Запад», обязательно будет построен на основании документа, подписанного 8 августа (2025 года – ред.) в Белом доме между Президентом США, премьер-министром Армении и мной».