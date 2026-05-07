«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и невероятной внутренней силой.

Уже шесть лет она стойко сражается с тяжелой болезнью. Из-за этого недуга Хадидже пришлось перенести ампутацию ноги, но даже столь серьезное испытание не сломило её – девушка стала истинным примером мужества для многих. На своей странице Хадиджа открыто демонстрирует силу духа и непоколебимую веру. Несмотря на то, что сейчас она передвигается с помощью протеза, девушка ведет активный образ жизни и смело выступает в роли модели, рекламируя вечерние платья.

Увидев такую искренность и смелость, я сразу поняла: именно Хадиджа должна стать героиней моего нового интервью. Она с удовольствием откликнулась на наше предложение, и сегодня мы рады познакомить вас с этой девушкой поближе.

Хадиджа рассказала, что родилась в Гяндже, является выпускницей Бакинского колледжа бизнеса и кооперации, и в настоящее время борется с онкологическим заболеванием. Кроме того, она проходит практику в протезном центре, где углубляет свои знания в области протезирования.

«В 2020 году стало заметно, что я прихрамываю. Мы подождали месяц, и, так как это не проходило, обратились к врачу. О плохом мы не думали. Сначала мне поставили неверный диагноз, затем мы приехали в Баку, где врач диагностировал онкологическое заболевание. Он сообщил об этом только моим родителям. Сама я тогда еще ничего не знала. Родители решили отвезти меня на лечение в Турцию. Именно там я узнала о своем диагнозе. Врач говорил, что я просто пройду лечение и всё будет хорошо; об ампутации ноги он ничего не сказал», - рассказывает Хадиджа.

В марте 2021 года, когда нога была уже деформирована, ей сделали первую операцию, вспоминает Хадиджа. После нее она прошла 14 курсов химиотерапии.

«Позже мы вернулись в Азербайджан, но каждые три месяца я летала в Турцию на обследование, в ходе очередного выяснилось, что болезнь вернулась и дала метастазы. Тогда приняли решение об ампутации, потому что, если бы ногу оставили, метастазы могли добраться до легких, а затем - в мозг, и тогда спасти бы меня не удалось. Чтобы выжить, мне нужно было отказаться от ноги. Мне об этом прямо не сказали, но я услышала телефонный разговор мамы и поняла, что ногу ампутируют.

В депрессию я не впала - просто подумала, что совсем не люблю химиотерапию, а отказаться от ноги было логично. 29 июля 2022 года мне ампутировали ногу. Я очень хорошо помню тот день: я шла на операцию в слезах. Шла с крошечной надеждой - а вдруг... Но, к сожалению, ногу всё же ампутировали. Сейчас моя нога металлическая, но это только визуально - внутренне я чувствую ее как часть своего тела, словно она у меня есть. После операции я сделала глубокий «выдох»: всё закончилось. Закончилось в плане борьбы - не жизнь закончилась, а болезнь», - отметила она.

Хадиджа рассказывает, что после ампутации ей снова пришлось проходить химиотерапию. Сейчас у нее обнаружено шесть опухолей на руке, и существует риск ампутации конечности. Но девушка морально подготовила себя и к такому развитию событий, независимо от того, случится это или нет.

На вопрос о том, почему она решила проходить практику в протезном центре, Хадиджа ответила, что процесс их изготовления ей очень интересен: «Люди создают подобие того, что создал Бог, чтобы помочь человеку ходить. Мне интересно, как это производится и используется».

А на вопрос о том, в чем она находит силы не сдаваться, героиня отвечает: «В любви к Богу. Подумайте, в Коране сказано, что Аллах знает о каждом упавшем листе».

«Сначала знакомые говорили мне: «Носи брюки. Зачем показывать эту ногу?» Многие так советовали, даже незнакомые люди в автобусе подходили и говорили. Я не злилась на них и не впадала в депрессию. Просто объясняла, что эта нога со мной до конца. Всё равно при ходьбе заметно, что есть проблема. Сколько я смогу её скрывать? Максимум год или два», - рассказала девушка, говоря о том, с какими трудностями столкнулась после ампутации.

По словам Хадиджи, ее история с Instagram началась благодаря знакомым, которые открыли магазин аренды одежды и предложили ей продемонстрировать наряды – с тем, чтобы привлечь внимание к её судьбе. После этого новостные сайты стали обращаться к девушке с просьбой об интервью. Под первой же публикацией Хадиджа увидела множество комментариев: люди писали, какая она сильная, и желали удачи. Увидев столько добрых, позитивных отзывов, она решила развивать свою страницу, чтобы расширить аудиторию и мотивировать других.

«Сейчас мне бывает трудно подниматься и спускаться по лестницам в метро. Даже там, где я училась, наш класс был на пятом этаже, и мне приходилось каждый день преодолевать этот путь, потому что лифта, к сожалению, не было. Я бы хотела, чтобы для людей с инвалидностью создавались более удобные условия. Например, когда на широкой дороге есть только надземный или подземный переход, мне трудно идти по ступеням, и я иногда вынуждена переходить трассу. Это увеличивает риск. Иногда я в брюках, и водители сигналят, чтобы я быстрее переходила и не заставляла их ждать. Я никого не виню: они же не знают, что у меня протез. Если бы в переходах были лифты, мы могли бы ими пользоваться», - говорит она.

Хадиджа также отметила, что её лечение продолжается, так как метастазы обнаружены на разных участках тела. Сегодня девушке необходима как моральная, так и материальная поддержка. Врач выписал ей два препарата, стоимость которых на месяц приема составляет около 5700 манатов, и это - без учета анализов и обследований. Девушка признается, что очень верит в доброту людей: «Поддержка действительно колоссальная. Даже то, что люди делятся моей историей, для меня огромная мотивация».

«Моя мечта - после выздоровления помогать людям с инвалидностью, в том числе, больным раком - настолько, насколько хватит сил: и материально, и морально. Я очень этого хочу. Быть мотивацией не только для них, но и для здоровых людей - это дает силы и мне самой. Для меня было бы огромной поддержкой, если бы люди запомнили меня как «железную леди» - мотивированную, сильную, стоящую на ногах вопреки всему», - отметила Хадижа.

