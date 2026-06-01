Война за Железный трон продолжается: Финальный трейлер третьего сезона «Дома дракона» - ВИДЕО 

HBO представил финальный трейлер третьего сезона популярного сериала «Дом дракона», приквела легендарной «Игры престолов» - новый сезон выйдет в июне 2026 года, спустя примерно два года после второго.

Третий сезон продолжит рассказывать о жестокой войне за власть, опираясь на события книг Джорджа Р.Р. Мартина – в центре истории остаются Рейнира Таргариен и соперничающие дома, включая Хайтауэров и Веларионов.

Премьера третьего сезона «Дома дракона», финальный трейлер которого представлен для просмотра ниже, состоится 21 июня на HBO Max – зрителей ожидают восемь эпизодов. Известно, что сериал уже продлён на четвёртый сезон, который станет финальным.

