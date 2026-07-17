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В Газахе стартовали Дни поэзии Вагифа - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:04 - Сегодня
В Газахе стартовали Дни поэзии Вагифа - ФОТО

16 июля в Газахе, на родине выдающегося азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа, стартовали очередные Дни поэзии Вагифа, организованные совместно министерством культуры Азербайджана и Фондом Гейдара Алиева.

Мероприятия проходят под девизом «Sözün hekayəsi» (История слова) и направлены на сохранение литературного наследия выдающегося представителя азербайджанской поэзии, поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа, защиту национальных литературных ценностей, а также содействие развитию современного литературного процесса, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры. 

Участники мероприятий сначала возложили цветы к памятнику Молле Панаху Вагифу и Молле Вели Видади в Парке почетных жителей Газаха, почтив память великих поэтов.

Продолжилось мероприятие в актовом зале Газахского литературного музея, где прозвучал Государственный гимн Азербайджана - память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов почтили минутой молчания.

Ведущий мероприятия, председатель Газахского отделения Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель искусств, поэт Барат Вюсал напомнил, что Дни поэзии Вагифа были учреждены в 1982 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что именно тогда при участии Гейдара Алиева в Шуше были открыты мавзолей Моллы Панаха Вагифа и Дом поэзии, а также было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа.

Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов подчеркнул значение поэтического праздника.

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров рассказал о творчестве Моллы Панаха Вагифа и его вкладе в азербайджанскую литературу. Он отметил, что проведение Дней поэзии как на родине поэта, так и в Шуше не является случайным. В своем выступлении заместитель министра также коснулся работ по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также мероприятий по восстановлению объектов культурного наследия и учреждений культуры.

Секретарь Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества Ильгар Фахми отметил, что цель проведения Дней поэзии Вагифа заключается не только в чтении стихов, но и в изучении творчества поэта, его популяризации и передаче литературного наследия будущим поколениям.

На мероприятии также выступили руководитель литературного объединения «Hüseyn Arif» в Агстафе, поэт Сагиф Гараторпаг, и член Союза писателей Азербайджана, поэт Рафаиль Инджаюрд.

Затем мероприятие продолжилось художественной программой.

Отметим, что официальная церемония открытия Дней поэзии Вагифа состоится 17 июля в Шуше перед мавзолейным комплексом поэта.

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