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Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:13 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В рамках официального визита Джейхуна Байрамова в Киев состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Украины один на один.

Затем прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций. На встрече обсуждались азербайджано-украинские отношения, а также представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной безопасности.

Министры подчеркнули важность развития существующих между двумя странами союзнических отношений на основе взаимного уважения и учета национальных интересов. В этом контексте было рассмотрено состояние реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

10:58

«По завершении официальной церемонии приветствия министры осмотрели выставку беспилотных летательных аппаратов украинского производства», – говорится в публикации МИД АР.

10:55

В рамках визита в Украину министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова встретил в Киеве глава МИД Украины Андрей Сибига.

Об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети X.

Джейхун Байрамов вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой возложил венок и почтил память павших за защиту Украины.

Отметим, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Джейхуна Байрамова не только с Андреем Сибигой, но и с другими высокопоставленными официальными лицами.

08:25

6 августа начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

"В рамках визита запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами", - говорится в сообщении ведомства.

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