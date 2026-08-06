Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В рамках официального визита Джейхуна Байрамова в Киев состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Украины один на один.
Затем прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций. На встрече обсуждались азербайджано-украинские отношения, а также представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной безопасности.
Министры подчеркнули важность развития существующих между двумя странами союзнических отношений на основе взаимного уважения и учета национальных интересов. В этом контексте было рассмотрено состояние реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Источник: АЗЕРТАДЖ
10:58
«По завершении официальной церемонии приветствия министры осмотрели выставку беспилотных летательных аппаратов украинского производства», – говорится в публикации МИД АР.
Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andrii Sybiha welcomed Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.
Following the official welcome ceremony, the Ministers viewed an exhibition of drones… pic.twitter.com/eZ6oEDVA5U — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 6, 2026
10:55
В рамках визита в Украину министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова встретил в Киеве глава МИД Украины Андрей Сибига.
Об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети X.
Джейхун Байрамов вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой возложил венок и почтил память павших за защиту Украины.
Отметим, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Джейхуна Байрамова не только с Андреем Сибигой, но и с другими высокопоставленными официальными лицами.
During his official visit to Ukraine, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun together with @Andrii_Sybiha, the Minister of Foreign Affairs of Ukraine🇺🇦, laid a wreath and paid tribute at the Memorial to the Fallen Defenders of Ukraine… pic.twitter.com/OP7fNwtESJ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 6, 2026
08:25
6 августа начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.
"В рамках визита запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами", - говорится в сообщении ведомства.
Nazir Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfərinə dair mətbuat məlumatı
6 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfəri başlayıb.
Səfər çərçivəsində Ukraynanın xarici işlər naziri Andriy Sıbiha və digər yüksək… pic.twitter.com/j21hOkqZIu — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 6, 2026