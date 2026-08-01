Азербайджан отменил визы для туристов из Боснии и Герцеговины и Сингапура

С сегодняшнего дня для граждан Боснии и Герцеговины и Сингапура, являющихся владельцами общегражданских паспортов, отменено требование о получении визы для въезда в Азербайджан с туристической целью.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Согласно новым правилам, до 1 августа 2027 года граждане этих стран смогут трижды въехать в Азербайджан без визы. Продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.

При этом граждане Боснии и Герцеговины и Сингапура, планирующие приехать в Азербайджан с нетуристическими целями или находиться в стране более длительный срок, должны заранее оформить соответствующую визу в соответствии с требованиями законодательства.