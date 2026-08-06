Беспилотное аэротакси впервые поднялось в небо с пассажиром в Казахстане - ФОТО

В Астане впервые в истории Казахстана состоялся полет беспилотного пассажирского воздушного судна с человеком на борту, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Серийный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) EH216-S выполнил демонстрационный полет над специально выделенной территорией столицы в рамках международного турнира "Игры Будущего 2026".

Во время мероприятия гостям показали возможности беспилотных пассажирских технологий. Аппарат рассчитан на двух человек, развивает скорость до 130 км/ч и может преодолеть до 35 километров на одном полете.

На первом этапе в Казахстане планируют запустить демонстрационные и туристические маршруты продолжительностью от 5 до 30 минут над природными, культурными и историческими достопримечательностями. В перспективе такие воздушные суда могут стать частью транспортной системы страны.

Проект также предусматривает использование беспилотников для экстренной медицинской помощи, доставки лекарств, тушения пожаров, логистики и других задач, где важны скорость и оперативность.

Кроме того, в Казахстане планируют локализовать производство пассажирских беспилотных воздушных судов.

Ожидается, что это поможет развивать высокотехнологичное машиностроение, создать новые рабочие места и расширить промышленную кооперацию.