Лавина на Броуд-Пике унесла жизни 10 альпинистов, включая Пурджу

Известный британский альпинист непальского происхождения Нирмал «Ним» Пурджа погиб при сходе лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане.

Как передает компания Elite Exped, в результате трагедии погибли все 10 участников экспедиции на восьмитысячник.

Среди погибших подтверждена гибель доверенных партнеров и гидов Пурджи — Пур Бахадура Гурунга («Юкта») и Нимы Шерпы. В компании отметили, что выживших среди членов группы нет.

Подтверждение о гибели альпинистов поступило после возобновления поисково-спасательных работ, которые временно приостанавливали из-за сильного снегопада и неблагоприятной погоды.

Нирмал Пурджа прославился тем, что в 2019 году покорил все 14 восьмитысячников планеты за рекордные 6 месяцев и 6 дней.

Источник: Report