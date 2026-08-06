МЧС обратилось к гражданам, отдыхающим на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи, в связи с ветреной погодой.

Как сообщили в ведомстве, учитывая, что в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться ветреная погода, МЧС обращается к населению, еще раз напоминая, что купание в море в ветреную погоду представляет опасность, и призывает строго соблюдать правила безопасности, передает 1news.az.

«Помните: пренебрежение правилами - угроза вашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112», - говорится в обращении МЧС.