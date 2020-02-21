Политолог: «Италия заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном»

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Рим, его встречи, подписанные меморандумы свидетельствуют о том, что отношения между странами еще больше укрепятся.

Об этом заявил 1news.az преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов, комментируя визит Президента Азербайджана в Италию.

По его словам, Италия является важным стратегическим партнером Азербайджана и привлекательна с ее энергетическим и географическим потенциалом. В свою очередь Италия заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном.

«Италия является очень важным геополитическим игроком в мировых геополитических процессах. Не случайно, что Италия в международных организациях всегда играла важную роль среди ведущих стран мира», - сказал он.

По его словам, отношения между Италией и Азербайджаном после обретения республикой независимости развивались по восходящей линии.

«После подписания Контракта века экономические отношения в энергетической сфере еще больше усилились. В результате на сегодняшний день Италия является торговым партнером номер один во внешней торговле Азербайджана. Товарооборот между странами в 2019 году достиг более 6 миллиардов долларов», - сказал он.

З.Мамедов указал, что Италия также является ведущей страной ЕС. «Итальянские политики и депутаты имеют огромный вес и могут повлиять на отношения АР с разными европейскими институтами, в том числе с ЕС, Советом Европы», - сказал он.

Эксперт отметил и тот факт, что в Риме был подписан меморандум, в котором страны признают территориальную целостность друг друга.

«Это говорит о том, что Италия признает Нагорный Карабах частью Азербайджана и поддерживает территориальную целостность», - сказал он.

Кроме того, по словам политолога, проект Южного газового коридора, строительство которого уже реализовано на 92% и находится на стадии завершения, является важным вкладом в энергетическую безопасность Европы и Италии.

Эльшан Рустамов, Г.Р.