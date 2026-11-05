Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 8 ноября посетить Азербайджан.

Как сообщают турецкие медиа, об этом он заявил журналистам по возвращении из Южной Кореи.

«8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Если не произойдет ничего экстраординарного, я планирую совершить визит в Азербайджан 8 ноября. Надеюсь, в ходе этого визита у нас будет возможность предпринять необходимые шаги. Я уже провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Естественно, в этот период я направил в Азербайджан как главу разведки, так и министра иностранных дел. Кроме того, в это время проводилась и продолжается телефонная дипломатия как с Ильхамом Алиевым, так и между супругами. Они также придают очень большое значение Дню Победы 8 ноября. Я всегда говорю: наши отношения с Азербайджаном выходят далеко за рамки классических дипломатических контактов. Неразрывная связь двух стран — это результат нашей общей истории, культуры, судьбы и, даст Бог, нашего будущего. Братству Турции и Азербайджана не страшны никакие преграды», - сказал Эрдоган, передает турецкий телеканал NTV.

12:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.

По информации, полученной Oxu.Az, в рамках визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 8 Ноября — Дня Победы.

Информация пока не получила официального подтверждения.