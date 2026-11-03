 Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

Редакция 1news18:45 - Сегодня
Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

В последнее время наблюдается рост числа необоснованных резких обвинений, оскорбительных высказываний и незаконных призывов в адрес Азербайджанского государства, народа и руководства страны со стороны граждан Ирана и иранских СМИ.

Религиозные деятели различного уровня, депутаты парламента, эксперты и представители СМИ выступают против суверенитета и безопасности Азербайджана, сложившихся в стране отношений между государством и религией, системы государственного управления и других сфер, пропагандируют религиозный радикализм, предпринимают попытки разжигания религиозной ненависти и вражды, а также призывают к насильственной смене власти.

Как сообщает АПА, с учетом вышеизложенного 14 граждан Ирана, выступавших в СМИ и социальных сетях с призывами против Азербайджана и пропагандировавших вражду, объявлены «персонами нон грата» на территории Азербайджанской Республики. Им запрещен въезд в Азербайджан.

Представляем список этих лиц:

1. Эхсан Моваххедян — политический аналитик, эксперт, преподаватель Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи.

2. Ахмед Фаршбафиян — бывший руководитель Центра исследований Кавказа и Анатолии при Тебризском университете.

3. Кямран Газенфари — депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

4. Алиреза Бейги — бывший депутат Меджлиса Исламского совета Ирана, политический обозреватель.

5. Абульфазл Зохреванд — депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

6. Аббас Могтадаи Хорасгани — депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

7. Алиреза Салими — депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

8. Хосейн Шариатмадари — главный редактор газеты Keyhan.

9. Аятолла Мохсен Араки — член Совета экспертов, избирающего Верховного руководителя Ирана, член Совета по определению целесообразности принимаемых решений.

10. Аятолла Мохаммад Джавад Фазель Ленкорани — член Общества авторов и преподавателей Кумской духовной семинарии, руководитель Центра исламского права «Аиммеи-Атхар» в городе Кум.

11. Абдольхосейн Хосроупанах — секретарь Высшего совета культурной революции Ирана.

12. Ходжат-оль-ислам Голямреза Каваши — руководитель отдела по связям с общественностью канцелярии пятничного имама Тебриза, начальник отдела по связям с общественностью представительства Верховного руководителя Ирана в провинции Восточный Азербайджан.

13. Дариуш Сафарнежад — профессор, политический эксперт.

14. Ахмадреза Мусави — актер и телеведущий.

 

Поделиться:
785

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Мнение

Победа, которую нельзя объяснить одними дронами - американские военные ...

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства ...

Мнение

C6+1 вместо C5+1: в США предлагают включить Азербайджан в формат с Центральной Азией

Политика

Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Пашинян: Не может быть так, чтобы Азербайджан ничего не получил, а мы получили всё

Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над страной - ВИДЕО

Эрдоган принял в Анкаре главу МИД Азербайджана

Последние новости

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Сегодня, 22:40

В Гяндже племянник до смерти избил 88-летнюю тётю

Сегодня, 22:20

Азербайджанец назначен заместителем главы военной администрации Киева

Сегодня, 22:00

Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

Сегодня, 21:40

В Баку подорожали земельные участки

Сегодня, 21:20

Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:00

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Сегодня, 20:40

Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

Сегодня, 20:20

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Сегодня, 20:00

США прекратили предоставление помощи Израилю

Сегодня, 19:45

Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:34

В Баку женщина скончалась, замешивая тесто в прямом эфире TikTok

Сегодня, 19:18

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

Сегодня, 18:59

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

Сегодня, 18:45

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Сегодня, 18:30

Expressbank посадил 300 деревьев в Барде - ФОТО

Сегодня, 18:00

Песков отметил невозможность участия Европы в переговорах в Абу-Даби

Сегодня, 17:45

Может ли Россия стать частью тюркского диалога: мнение эксперта из Казахстана

Сегодня, 17:43

Азербайджанский военный заблудился из-за тумана и не намеревался никого убивать — глава СК Армении

Сегодня, 17:36

В Гяндже автомобиль сбил мопедиста

Сегодня, 17:34
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34