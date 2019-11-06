С 1 января с зарплаты граждан будет удерживаться 10 манатов

C целью внедрения обязательного медицинского страхования по всей стране c 1 января 2020 года, с зарплаты граждан будет удерживаться 10 манатов.

В конце прошлого года были внесены изменения в Закон АР "О медицинском страховании" и главой государства был подписан указ "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане". В соответствии с указом было создано юридическое лицо, "Ассоциация управления медицинскими территориальными зонами" (TƏBİB) и было принято решение представить многие государственные медицинские учреждения в подчинение TƏBİB.

Как сообщает BAKU.WS, в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию заявили, что согласно закону, услуги будут состоять из базовой и дополнительных частей. Медицинские услуги по базовой части (предварительное медобследование, неотложная и скорая помощь) будут предоставляться за счет государственного бюджета.

Для того, чтобы воспользоваться специализированной медицинской помощью, относящейся к дополнительно части, должно быть оплачено обязательное медицинское страхование.

Милли Меджлис, лица, назначаемые президентом Азербайджанской Республики, лица, работающие на выборных оплачиваемых должностях, а также в нефтегазовом и государственном секторе будут выплачивать 2% от своей месячной заработной платы, а работодатели будут платить 2% от их расчетного фонда заработной платы

Следующие лица будут оплачивать обязательное медицинское страхование в размере 120 манатов в год:

1. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

2. Физические лица, выполняющие работы (услуги) на основании гражданско-правовых договоров.

3. Независимые плательщики (все лица, не входящие в экономически неактивное население и привилегированные группы).

Для привилегированного населения, которое составляет 45% населения страны, страховые взносы будут выплачиваться из государственного бюджета. Таким образом, следующие группы населения освобождаются от уплаты обязательного медицинского страхования, в случаях, если они не работают на основании трудового или гражданского законодательства и не занимаются предпринимательской деятельностью:

• лица моложе 18 лет

• Лица в возрасте до 23-х лет, получающие специализированное, среднее специальное или высшее образование на очной основе бакалавриат

• Пенсионеры

• Лица, имеющие право на социальные пособия

• Члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь

•Беременные женщины, вставшие на учет в поликлиниках и женконсультациях, а также женщины в течение 42 дней после родов

•Женщины с частично оплачиваемым социальным отпуском в соответствии с Трудовым кодексом

Эти льготы распространяются только на граждан Азербайджанской Республики.