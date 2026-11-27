Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 2,43 доллара США, или на 2,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 102,77 доллара США за баррель.

Об этом говорится в пятницу в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 2,4 доллара, или на 2,5 процента, до 98,01 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 2,54 доллара, или на 3,6 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 72,68 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 2,6 доллара, или на 2,7 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 97,56 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, нефть марки Brent в пятницу подорожала выше 96 долларов за баррель, что создает предпосылки для первого недельного роста котировок за последние четыре недели. Рост цен связан с атаками на энергетические объекты и танкеры на Ближнем Востоке, усилившими опасения по поводу возможных перебоев с поставками.

Отмечается, что поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Jazan в Саудовской Аравии, расположенному на побережье Красного моря, в результате чего часть его операций была временно приостановлена. Подчеркивается, что этому предшествовала более ранняя атака на нефтяной узел Ras Tanura в Персидском заливе.

«Кроме того, в среду танкер подвергся нападению в Ормузском проливе, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). На этом фоне появились неподтвержденные сообщения из Ирана о том, что на этой неделе несколько судов могли подорваться на морских минах. Несмотря на недавнее восстановление котировок, за текущий месяц цены на нефть снизились почти на 20%. Это связано с постепенным возобновлением поставок сырья из Персидского залива. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует избыток предложения на нефтяном рынке в четвертом квартале.

Участники рынка также ожидают заседания ОПЕК+, которое состоится в воскресенье. Предполагается, что страны-участницы обсудят стратегию группы в отношении объемов предложения нефти на 2027 год», — передает Trading Economics.