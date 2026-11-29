В пакистанской провинции Белуджистан вооруженные люди напали на два автомобиля с шахтерами, в результате чего погибли 11 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, нападавшие в районе Кохлу на юго-западе страны перехватили два пикапа, в которых ехали шахтеры, и похитили их. После этого злоумышленники отпустили водителей, убили пассажиров и скрылись. Другие подробности происшествия не приводятся.

Представитель полиции Тайяб Игбал сообщил, что правоохранительные органы начали поисковую операцию для обнаружения и задержания подозреваемых.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.