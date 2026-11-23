Стоимость биткоина выросла на 6% на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia.

Об этом следует из данных торгов.

Стоимость криптовалюты поднялась до отметки около $64,3 тыс.

Основным драйвером роста стали новости из мира технологий: совет директоров компании Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Данное решение было принято после консультаций с властями США.

Рыночные показатели подтверждают позитивную динамику: на бирже Binance цена биткоина к 18:28 по бакинскому времени достигла $64 293,99, а средневзвешенная цена по данным CoinMarketCap составила $64 322,36.

23 ноября Nvidia объявила о восстановлении Хуанга в должности генерального директора компании.